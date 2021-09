‘Run Of The Mill’: L’histoire Derrière La Chanson De George Harrison

George Harrison avait temporairement quitté Les Beatles en janvier 1969, déçus par leurs sessions tendues après avoir été témoins du bonheur domestique de Le groupe et leur installation de home studio à Woodstock en novembre dernier. Ce qu’il a vu à New York a suggéré qu’un processus plus froid et plus démocratique était possible. Les tensions dans lesquelles il était embourbé à cette époque portaient sur une poignée de chansons à la fois rancunières et contemplatives, dont « I Me Mine » et « Wah Wah ».

“Run Of The Mill” sonde de la même manière; ironiquement, ses paroles ont d’abord été griffonnées sur une enveloppe d’Apple, la société qui déchirerait irrévocablement le groupe en raison de divergences d’opinion concernant sa gestion. Quelques semaines après Paul Mccartney a annoncé au monde en avril 1970 que les Beatles s’étaient séparés, Harrison était à New York pour discuter du début du travail sur un album solo avec Phil Spector, jouant le producteur “Run Of The Mill” et une sélection de chansons qu’il lui avait réservées . Alors que la majorité de la colère de “Run Of The Mill” vise prétendument McCartney, la chanson sert également de mise en garde pour s’approprier ses actions: “Personne autour de vous ne portera le blâme pour vous”, chante George. “Personne autour de vous ne vous aimera aujourd’hui / Et jettera tout.”

Écoutez l’édition 50e anniversaire de All Things Must Pass ici.

Fin mai, les sessions pour le nouvel album ont commencé avec Spector aux studios Abbey Road à Londres. Alors que le triple LP résultant All Things Must Pass mettait en vedette une liste tentaculaire de musiciens et d’invités, l’équipe de base a été constituée par Harrison du groupe de stars de Delaney And Bonnie avec qui lui et Eric Clapton avait brièvement tourné en 1969. Entre les mains de Spector, “Run Of The Mill” – qui avait commencé comme une rumination acoustique rustique – s’est transformé en un hymne multicouche et mélodiquement sanguin.

“[Spector] était unique dans sa façon de travailler », a déclaré le claviériste Billy Preston, également présents à ces sessions. «Il utilisait beaucoup de claviers jouant le même accord pour le rendre grand et fort. Nous le faisions plusieurs fois dans différentes octaves et c’était monotone comme l’enfer. Mais il en faisait le son de Phil Spector. Moi-même, je n’ai jamais vraiment été fan de son son… Mais avec les trucs de George, c’était parfait.

All Things Must Pass est sorti en novembre 1970 et a atteint le sommet des charts britanniques, où il est resté six semaines. Bien que son sujet soit dominé par des réflexions profondément spirituelles, c’est avec “Run Of The Mill” que – par rapport à la calomnie voilée dans la chanson par ses camarades de groupe – le “Quiet Beatle” a offert l’aperçu le plus frappant des “problèmes avec les partenariats” et la fin macabre du groupe. “Vous m’avez fait me demander comment j’ai perdu votre amitié”, leur propose-t-il, “Mais je le vois dans vos yeux.”

En 2001, juste neuf mois avant sa mort, George a sélectionné “Run Of The Mill” comme morceau préféré de All Things Must Pass : “C’est juste quelque chose à propos des mots et de ce qu’il dit”, a-t-il expliqué. De même, c’est sa chanson qui compte le plus pour sa veuve, Olivia. “C’est une très belle chanson”, a-t-elle déclaré. “Ses paroles sont très inspirantes – ‘C’est toi qui décides / De quel côté tu te tourneras’ – et toujours un joli rappel de lui.”

Achetez l’édition 50e anniversaire de All Things Must Pass ici.