Run the Jewels ‘El-P admet qu’il a été «  lapidé’ ‘lors d’un nouveau podcast chat ⋆ .

La star du hip-hop admet qu’il vient de « divaguer sans fin » lors d’une séance avec Open Mike Eagle lors de la deuxième saison de la série de podcasts « What Had Happened Was ».

Exécutez les joyaux Star El-P ne peut pas pleinement se porter garant de ses souvenirs de carrière sur une nouvelle saison de podcast parce qu’il était «défoncé» à l’époque.

Les rappeurs invités sur la deuxième saison de l’artiste hip-hop Ouvrez Mike Eaglela série audio à succès « Ce qui s’était passé était«, Sur lequel les deux discuteront de la carrière d’El-P, en commençant sa carrière avec Flux de l’entreprise, la création du label Definitive Jux, et son partenariat avec Tueur Mike pour former Run the Jewels.

«J’étais ravi de m’asseoir avec Mike Eagle et faire ce que chaque artiste aime le plus: parler sans cesse de moi », a déclaré El-P dans un communiqué de presse. «J’espère que ma mémoire brisée et envahie par les mauvaises herbes n’a pas été trop gênante.

Et dans un post Instagram, El-P, vrai nom Jaime Méline, a souligné ses souvenirs «flous» des conversations enregistrées.

«Les chats sortent du sac», a-t-il écrit. «Je suis l’invité vedette de la saison 2 du podcast homie @open_mike_eagle annoncé ce qui s’est passé. D’une manière ou d’une autre, Mike m’a convaincu de parler sans cesse de mon histoire musicale ancienne et brumeuse au cours de 1000 épisodes (je pense).

«Merveille comme un moi lapidé essaie non seulement de se souvenir des choses mais de les articuler d’une manière qui a du sens. le premier ep sera bientôt lancé partout où les podcasts sont en direct (sic). »

La deuxième saison de «What Had Happened Was» débute le 31 mars (21).

El-P et Killer Mike travaillent actuellement sur leur prochain épisode en studio après la sortie de leur quatrième album à l’été 2020.

Ils ont fait allusion au dossier de suivi après avoir été snobés des nominations aux Grammy Awards 2021. «Je tiens à féliciter tous les frères qui ont fait cette liste avec leur rap brutal!» Killer Mike a tweeté. «Bonne chance à ces frères (Real Emcee S ** t) mais fux quiconque n’est pas f ** k avec nous (Lames). A bientôt pour #RTJ 5. »

