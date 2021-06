“Run the World” n’est pas un autre “Sex and the City”, déclare l’actrice Corbin Reid .

Actrice de Run the World Corbin Reid dit qu’elle comprend les comparaisons de son émission avec la série classique de HBO des années 90, Sex and the City. Mais à part les quatre femmes vivant et aimantes à New York que les séries ont en commun, Reid dit que c’est là que les comparaisons devraient s’arrêter.

(Même si les deux défilés partagent également une sensibilité haute couture et consultante mode Patricia Champ.)

D’une part, les actrices Reid, qui joue Sondi, Bresha Webb (Renée) Ambre Stevens Ouest (Whitney) et Andréa Bordeaux (Ella) sont tous afro-américains. Sex and the City a été critiqué pendant sa course pour son manque de diversité raciale. Jennifer Hudson et Blair Underwood, dans de petits rôles, étaient les deux stars invitées afro-américaines les plus en vue.

(LR) Amber Stevens West, Andrea Bordeaux, Corbin Reid et Bresha Webb assistent à la première de Run the World et à sa projection le 16 mai 2021 à New York. (Photo de Bennett Raglin/. pour STARZ)

Et le spectacle se déroule dans et autour de Harlem, un quartier de New York à peine mentionné ou visité pendant les six saisons de la SATC.

« Nous en avons beaucoup et c’est un honneur de l’obtenir. Ce spectacle est emblématique. J’ai grandi dans cette émission », a déclaré Reid à People dans une récente interview.

“Leigh Davenport, qui a écrit et créé (Run the World), a fait une remarque vraiment amusante. Elle était comme, ‘C’est bien. Comparez-nous à Sex and the City autant que vous voulez, mais assurez-vous que nous obtenons toutes les saisons et les deux offres de films. C’est comme, assurez-vous juste que nous soyons traités comme cette franchise [did] et nous sommes bons. Nous le prendrons.”

Petites amies, les Mara Brock Akil sitcom qui a duré huit saisons sur UPN et la CW avec Tracee Ellis Ross, Golden Brooks, Jill Marie Jones, et Blanc Perse est probablement une meilleure comparaison. Ce spectacle, comme SATC, tournait autour d’un personnage principal, mais Run the World est plus un véritable ensemble.

Reid est originaire du Minnesota qui joue le rôle d’étudiante en doctorat avec une relation compliquée avec son conseiller pédagogique joué par Étienne Évêque d’être la renommée de Mary Jane. Sa carrière a commencé à Broadway, mais jouer Sondi représente une percée pour elle ainsi qu’un rôle dans lequel elle s’est immédiatement sentie à l’aise.

« Toutes ces femmes, c’est moi. Ce sont les femmes que je connais », a déclaré Reid à People. « Ils sonnent comme moi, ils agissent comme moi. Ils marchent comme moi. Ils me ressemblent. C’était juste comme la paire de jeans parfaite. Mais quand j’ai eu Sondi, c’était comme, ‘C’est moi. C’est très, très moi. J’étais donc très, très excité à ce sujet.

Corbin Reid assiste à la projection et à la réception VIP de “Run The World” de STARZ New Series Premiere le 13 mai 2021 à Hollywood, Californie. (Photo par Emma McIntyre/.)

Run the World diffère également de Sex and the City en ce sens que les femmes, pour la plupart, ne recherchent pas l’amour, mais trouvent comment le naviguer. Sondi et Whitney sont dans des relations engagées tandis qu’Ella et Renee essaient de comprendre comment entrer et sortir d’une relation, respectivement.

Le spectacle, à tout le moins, prouve que même le bon amour peut être un défi.

“Je pense simplement que cela explore davantage leur vie que Sex and the City, en termes de carrière”, a déclaré Reid. « Vous les voyez vraiment sur le lieu de travail, et une grande partie des conflits et de la croissance se produisent là-bas.

Et [you see them] dans leur amitié, comme je l’ai déjà dit, et même un peu de choses familiales entrent en jeu, ce qui est bien. Les hommes sont définitivement dedans et ils sont une partie très importante de la série et leurs relations font partie de la série. Mais tout le drame ne tourne pas autour de ça.

Run the World est diffusé sur Starz dimanche soir à 20h30

