Run This Town : les meilleures collaborations Jay-Z

Jay Z a dominé le hip-hop pendant des décennies, mais il sait aussi quand braquer les projecteurs sur les autres – que ce soit en donnant des pauses précoces à des talents émergents comme les jeunes Kanye West, ou hyping les goûts de Rihanna et Mariah Carey avec des vers invités qui donnent son sceau d’approbation. Voici quelques raisons pour lesquelles Jay-Z et co ont obtenu le droit de diriger cette ville.

Notorious BIG (feat Jay-Z et Angela Winbush) : I Love The Dough (1997)

Ayant rencontré son compatriote Brooklyn Biggie Smalls, en 1997, l’année de la mort de Biggie, Jay-Z a eu l’honneur d’ouvrir le “I Love The Dough” sans vergogne matérialiste. Tiré de Life After Death, le dernier album posthume de Biggie, il a aidé à préparer le terrain pour que Jay-Z assume le rôle de Greatest Rapper Alive.

Mariah Carey (feat Jay-Z): Heartbreaker (1999)

Jusqu’à ce qu’il laisse tomber un couplet à mi-parcours, les contributions de Jay-Z sont davantage dans le moule du battage médiatique de la vieille école (cris à DJ Clue ; exhortations à « rebondir comme ça »), mais son apparition sur le hit américain « Heartbreaker » de Mariah Carey ” a marqué un grand pas dans la pop grand public et a également contribué à donner à Carey une certaine crédibilité dans la rue au tournant du millénaire.

Jay-Z (feat Beyoncé): ’03 Bonnie & Clyde (2002)

Sortant sur une chanson ensemble pour la première fois, Jay-Z a comparé sa nouvelle relation avec la future reine Bey à la fois aux célèbres hors-la-loi de l’ère de la Dépression Clyde Barrow et Bonnie Parker, et au couple de puissance R&B Bobby Brown et Whitney Houston. Quinze ans plus tard, la chanson s’est avérée prophétique : Mr et Mrs Carter restent une force imparable à cheval sur le globe.

Beyoncé (feat Jay-Z) : Crazy In Love (2003)

Beyoncé a peut-être pris le nom de son mari pour The Mrs Carter Show World Tour de 2013-14, mais “Crazy In Love” est son spectacle, et Jay Z est vraiment Mr Knowles. Construit autour d’un échantillon contagieux de “Are You My Woman (Tell Me So) de The Chi-Lites”, la chanson a été un succès inévitable au cours de l’été 2003, une année au cours de laquelle Jay Z et Beyoncé ont tous deux sorti des albums en tête des charts, et HOVA a laissé tomber certains de ses meilleurs vers invités.

Pharrell (feat Jay-Z): Frontin’ (2003)

Ingénieur de production N*E*R*D Pharrell Williams était l’une des rares personnes à s’approcher de défier la domination des charts de Jay-Z au début des années 2000. Son premier single solo, “Frontin'”, a perfectionné son style de slow jam phuture-funk, laissant juste assez de place à Jay-Z pour glisser un couplet qui laissait passer son personnage de plus en plus honnête sur le plan émotionnel.

Jay-Z/Linkin Park : Numb/Encore (2004)

Dominant confortablement le paysage pop, Jay-Z a jeté son dévolu sur le monde du rock, en s’associant au groupe de crossover rap-métal Linkin Park pour un EP entièrement collaboratif sous le titre bien connu Collision Course. Le single “Numb/Encore” a facilement atteint sa cible, cependant, et a trouvé Jay-Z interprétant la chanson avec le groupe au Roxy Theatre de Los Angeles, voyant l’icône du hip-hop posséder une scène habituellement réservée aux groupes de rock et de métal.

Kanye West (feat Jay-Z) : Diamonds From Sierre Leone (Remix) (2005)

Jay-Z a donné à Kanye West sa première grande chance lorsqu’il a engagé le jeune Yeezy pour produire cinq morceaux sur son album de 2001, The Blueprint. Quatre ans plus tard, Kanye a répondu à des questions sur leur amitié en permettant à Jay-Z de prendre en otage un remix de “Diamonds From Sierra Leone” avec l’un de ses plus beaux vers – toujours un moment à couper le souffle dans la carrière des deux hommes.

Lupe Fiasco (feat Jay-Z): Pression (2006)

Au milieu des années 2000, Jay-Z dispersait des vers d’invités comme des billets de 100 $, donnant à Lupe Fiasco 45 secondes de son temps – juste assez pour donner son approbation au nouveau venu, tout en rappelant à tous les autres que, deux décennies après le début du jeu, Jay-Z Le récit de Z était complet.

Nas (feat Jay-Z) : Black Republican (2006)

Si Nas a perfectionné un style de rap chargé de soul et de funk avec Illmatic de 1994, une décennie plus tard, il était prêt à déclarer « le hip-hop est mort », sur l’album de 2006 du même nom. Sur des rythmes funéraires convenables, le couple juxtapose leurs premières années de hardscrabble avec leur richesse des derniers jours, déclarant leur amour pour leurs racines.

Rihanna (feat Jay-Z) : Umbrella (2007)

Rihanna n’avait pas besoin de présentation pour son troisième album, Bonne fille devenue mauvaise. Néanmoins, Jay-Z était sur place pour prédire le succès de l’introduction de son premier hit mondial, “Umbrella”.

Jay-Z (feat Alicia Keys) : Empire State Of Mind (2009)

Une mise à jour du 21e siècle de Frank Sinatra« New York, New York », « Empire State Of Mind » a rappelé au monde que le hip-hop est né dans la Big Apple. Une longue lettre d’amour à la ville qui les a fait naître, et Jay-Z et Alicia Keys ont donné à New York un nouvel hymne qui a capturé toutes les possibilités de l’original de Sinatra.

Jay-Z (feat Kanye West et Rihanna) : Run This Town (2009)

Jay-Z était d’humeur militante à la fin de la décennie qui s’est ouverte avec le 11 septembre. Si “Empire State Of Mind” était une lettre d’amour, “Run This Town” était un manifeste qui a trouvé Jay-Z enrôlant Kanye West et Rihanna pour une déclaration non pas d’indépendance, mais de domination.

Jay-Z & Kanye West : Ni__as à Paris (2011)

Dix ans après avoir travaillé pour la première fois ensemble sur The Blueprint de Jay Z, HOVA et Yeezy ont échangé des vers sur l’hédoniste sans vergogne Regarder le trône album, s’aiguillonnant tout au long de “Ni__as In Paris”, parcourant les rues de la capitale française sur une chanson qui vous matraque jusqu’à la soumission et ne s’en excuse pas.

Kanye West (feat Jay-Z, Rock Ross, Bon Iver, Nicki Minaj) : Monstre (2011)

Si Kanye West était prêt à laisser ses pulsions les plus sombres se déchaîner Ma belle fantaisie sombre tordue, il était en bonne compagnie sur “Monster”. L’un de ses moments marquants, non seulement a-t-il présenté la nouvelle venue de l’époque, Nicki Minaj, au monde l’un de ses meilleurs tours d’invité, cela a également donné à Jay-Z un débouché pour une fureur d’horreur refoulée.