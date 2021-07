Runaway Texas Dem montre à quel point il est hypocrite avec l’appel pour un mandat de masque – RedState ⋆ .

Nous avons déjà rendu compte de l’ironie qui a frappé les démocrates du Texas en fuite.

Les législateurs démocrates se sont enfuis à Washington pour éviter d’avoir le quorum pour pouvoir voter sur un projet de loi sur la sécurité électorale au Texas. Ils ont répandu un mensonge flagrant selon lequel le projet de loi prive les gens du droit de vote alors qu’en fait, il ne prive pas une personne de la possibilité de voter.

Mais maintenant, trois d’entre eux ont été testés positifs pour le coronavirus de Wuhan. C’était après qu’ils aient pris un bus, puis un vol charter pour DC et qu’ils aient été partout dans DC, rencontrant même des gens comme Kamala Harris et Joe Manchin. On dirait qu’ils étaient un groupe de super-épandeurs. S’ils étaient restés et avaient fait leur travail, ils n’auraient peut-être pas eu ce résultat.

L’une des personnes qui a émergé comme un vrai crétin dans ce drame performatif est Gene Wu, qui représente un quartier de Houston. Il s’est moqué de l’apparence d’un collègue républicain qui est sur le spectre de l’autisme, et il a également insulté les électeurs lors de cette escapade, comme nous l’avons noté.

Ici, vous aimez tellement ça. En voici un autre. Cosplay comme un vrai cow-boy. pic.twitter.com/eh37D1xnAZ – Gene Wu (@GeneforTexas) 16 juillet 2021

A tous les MAGA Troopers et GOP simps qui pleurent des petites larmes de flocon de neige sur moi en disant que les gens m’ont reconnu… HAHAHA. Merci de m’avoir laissé entrer dans tes petites têtes. Je vais aimer ça ici. – Gene Wu (@GeneforTexas) 13 juillet 2021

Maintenant, après que ses collègues ont été testés positifs pour le virus, Wu plaide pour plus de masquage.

La variante COVID19 DELTA se propage rapidement. Nous sommes prêts pour les mandats et les directives de masquage et de distanciation. J’espère que toi aussi. – Gene Wu (@GeneforTexas) 17 juillet 2021

Je suppose que tout le monde «siffle devant le cimetière» et se moque des membres démocrates testés positifs ont déjà été complètement vaccinés et n’ont plus à se plaindre des dispositions de masquage obligatoires. Sinon, cela ressemble un peu à demander à Karma de lui rendre visite. – Gene Wu (@GeneforTexas) 17 juillet 2021

Merci pour tous les commentaires concernant le masquage. Je transmettrai votre demande au Congrès et à la Maison Blanche pour demander que nous rétablissions une exigence nationale de masquage. J’apprécie et salue le soutien vocal pour un tel mandat. – Gene Wu (@GeneforTexas) 17 juillet 2021

Premièrement, il n’y a jamais eu de mandat national de masque, et non, vous n’allez pas en obtenir un maintenant. Ce type est tellement ignorant qu’il pense qu’il y en avait un. Il ne semble même pas comprendre assez notre système gouvernemental pour comprendre qu’il ne pourrait pas y avoir un tel mandat national.

Il y avait un décret Biden en place selon lequel les gens doivent porter des masques dans les transports en commun, y compris les vols, ce que ce gars et ses copains n’ont pas fait sur leur vol charter vers DC Donc, il veut imposer des masques aux gens – quand lui et son frères ont fait sauter la règle qui avait été en place. Ça n’arrive pas, Gene. Si vous pensiez réellement que les masques avaient de la valeur, vous les auriez portés, mais vous ne l’avez pas fait.

pic.twitter.com/FFcto9qm2j – Amy Curtis (@RantyAmyCurtis) 17 juillet 2021

Mais il lui faut certainement beaucoup de culot pour y aller. Ils soutiennent les masques sur les gens et ne les portent pas eux-mêmes. Ils soutiennent éviter un vote en s’enfuyant, tout en essayant d’éliminer l’obstruction systématique au Sénat à Washington. Ils prétendent qu’ils essaient de défendre les droits de vote tout en les faisant obstruction. C’est juste un autre exemple de leur hypocrisie.