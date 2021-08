Runaway Texas Dems se font exploser lorsque certains retournent à l’état – RedState ⋆ 10z viral

in

Aujourd’hui, ils ont failli atteindre le quorum à la Chambre du Texas et repousser les efforts des démocrates en fuite pour contrecarrer les projets de loi sur la sécurité électorale.

Au moins quatre des démocrates en fuite sont revenus et ont comparu lors de la session de la Chambre, bien que 26 démocrates resteraient à Washington pour briser le quorum. En fin d’après-midi, 95 membres étaient présents. Mais ils avaient encore besoin de 100 sur 150 pour avoir le quorum. Alors ils ont fini juste à court.

L’un des démocrates qui sont revenus et qui était sur le terrain était James Talarico. Il était le gars que Pete Hegseth de Fox a cloué lorsqu’il lui a demandé de nommer un électeur à qui le droit de vote était refusé et Talarico n’a pas pu le faire, faisant exploser tout l’argument des démocrates sur le refus des «droits de vote».

Je suis à la maison! Notre rupture de quorum a braqué les projecteurs nationaux sur le projet de loi sur la suppression des électeurs au Texas et a poussé le Congrès à se rapprocher de l’adoption d’une loi fédérale sur le droit de vote pour l’annuler. Je suis convaincu qu’ils le feront. Maintenant, je suis de retour pour nettoyer les derniers dégâts de Greg Abbott de COVID à ERCOT. #txlege pic.twitter.com/9BBQOxbziz – James Talarico (@jamestalarico) 9 août 2021

Il a affirmé qu’il revenait pour faire face aux “derniers dégâts de Greg Abbott de COVID à ERCOT”. Bien sûr, ce sont les démocrates du Texas en fuite qui ont en fait amené le virus à DC, avec un assistant de Pelosi et un assistant de la Maison Blanche testés positifs pour le virus après avoir rencontré les démocrates du Texas. “Notre rupture de quorum a braqué les projecteurs nationaux sur le projet de loi sur la suppression des électeurs au Texas et a poussé le Congrès à se rapprocher de l’adoption d’une loi fédérale sur le droit de vote pour l’annuler”, a déclaré Talarico. Je ne sais pas pour vous, mais cela ressemble à un échec pour moi. En fait, ils n’ont rien accompli, sauf peut-être repousser l’inévitable et propager le virus. Mais imaginez qu’agir comme si faire sauter votre travail était en quelque sorte noble.

Certains des autres démocrates de Washington n’étaient pas satisfaits des démocrates qui sont revenus et étaient sur le terrain – dont James Talarico, Mary Gonzalez, Art Fierro et Joe Moody – ce qui a fermé la question du quorum. Les démocrates toujours à Washington ont fustigé leurs frères sur les réseaux sociaux.

À des fins de transparence, il est important de noter que les démocrates suivants sont maintenant présents et ne brisent plus le quorum : @jamestalarico @RepMaryGonzalez @moodyforelpaso @ArtFierro79 Le quorum n’est toujours pas atteint. En priant pour qu’aucun autre démocrate ne se rende volontairement au sol. https://t.co/bFzwRPrfMo – Gina Hinojosa (@GinaForAustin) 9 août 2021

@jamestalarico @RepMaryGonzalez @moodyforelpaso vous nous avez tous jetés sous le bus aujourd’hui ! Pourquoi? pic.twitter.com/yD6ODZKFcP – Représentante Ana-Maria Ramos (@Ramos4Texas) 9 août 2021

Des démocrates comme @TurnerForTX et @jamestalarico se sont enregistrés aujourd’hui pour aider les républicains à adopter des projets de loi anti-électoraux. Il existe actuellement une injonction empêchant TX d’arrêter des démocrates, mais ces démocrates présents aujourd’hui ont choisi de participer à la suppression des électeurs. pic.twitter.com/9NNmpgZwIh – Représentante Ana-Maria Ramos (@Ramos4Texas) 9 août 2021

Je l’ai déjà dit… c’est un sport d’équipe… maintenant nous voyons qui joue à quels postes dans l’équipe… Le fait que certains d’entre nous ont obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire pour nous protéger TOUS, pourtant certains essaient de plaire au gouverneur et à son Agenda OPPRESSIF ?! JUSTE WOW! #txlege – Représentante Jasmine Crockett (@jasminefor100) 9 août 2021

En plus de cela, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a remporté une autre victoire dans la lutte contre l’effort d’emballement.

Lorsque les démocrates ont coupé et couru à DC, Abbott a opposé son veto au financement de la législature. “Un financement ne devrait pas être fourni à ceux qui ont quitté leur emploi prématurément, laissant leur État avec des affaires inachevées et exposant les contribuables à des coûts plus élevés pour une session législative supplémentaire”, a alors déclaré Abbott. Les démocrates ont combattu cela, arguant que c’était inconstitutionnel. Aujourd’hui, la Cour suprême du Texas a rejeté la demande des démocrates d’annuler le veto.

Cela signifie que les démocrates devront devenir sérieux car ils ne seront pas financés après septembre. Il n’y a aucune chance qu’ils abandonnent leur salaire ou celui de leur personnel. Cela limite donc nécessairement la durée pendant laquelle ils peuvent tirer ce jeu et donne au gouverneur Abbott un puissant point de pression pour les remettre à faire leur travail.