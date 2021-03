Rune Jarstein s’effondre sur l’objectif de Brandt

Hertha Berlin est à la 15e place de la Bundesliga, se battant dur pour rester en dehors de la zone de relégation, alors ils étaient sûrement ravis de tenir le géant de Dortmund à un match nul 0-0 à la 54e minute de leur match samedi.

Et puis leur gardien a oublié comment utiliser ses bras à un moment vraiment, vraiment inopportun.

Julian Brandt de Dortmund avait le ballon à environ 25 mètres, lorsqu’il a décidé de tirer au filet. Il a obtenu une puissance décente sur le ballon, et il a plongé et dévié un peu, donc à première vue, il semblait qu’il avait un beau tir et un but.

Ensuite, vous avez regardé la deuxième rediffusion et vous vous rendez compte que le gardien de but Rune Jarstein a tout de suite fondu.

Gardien de but fantastique. 🥸😳🤯 pic.twitter.com/n5DPgrZjI2 – Taylor Twellman (@TaylorTwellman) 13 mars 2021

C’est bizarre à regarder sur la rediffusion, comme vous pouvez le voir, Jarstein semble dire à son corps quoi faire, mais pour une raison quelconque, il ne comprend tout simplement pas le message. C’est comme un dysfonctionnement ou quelque chose comme ça.

Quoi qu’il en soit, nous avons tous des effondrements, mon pote. je les ai régulièrement. Tête haute.

De plus, Dortmund a fini par gagner 2-0.