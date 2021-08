RUNE, QNT et AXS augmentent ; Le marché de la crypto organise un rallye | Invezz

Le marché des crypto-monnaies s’accélère après avoir commencé la semaine sur une note baissière. Par exemple, Bitcoin (BTC / USD), la principale crypto-monnaie par capitalisation, a ouvert la semaine à 39 907 $ après avoir chuté de 42 541,68 $ (30 623,63 £) dimanche. Ce mouvement à la baisse a amené BTC à s’échanger à 37 782,05 $ (27 201,39 £) en fin de journée hier. Cependant, la crypto-monnaie a récupéré une partie de ces pertes après avoir gagné 3,58% au cours des dernières 24 heures.

Alors que les taureaux BTC aiguisent progressivement les cornes, certains altcoins ont eu des performances impressionnantes aujourd’hui. Dans le top 10, Polkadot (DOT / USD), Uniswap (UNI / USD) et Ethereum (ETH / USD) sont les principaux gagnants après avoir bondi de 12,64 %, 9,96 % et 8,55 %, respectivement. Cependant, la liste des 100 premières crypto-monnaies a des concurrents plus forts, qui ont gagné plus de 15% au cours des dernières 24 heures. Ce sont Axie Infinity (AXS / USD), Quant (QNT / USD) et THORChain (RUNE / USD).

Sur les trois altcoins, THORChain (RUNE) est le plus grand gagnant après avoir augmenté de 19,93% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 8,10 $ (5,83 £). La performance hebdomadaire de la pièce est également solide, avec un gain de 93,66%. RUNE est actuellement la 54e crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 1 872 452 456,00 $ (1 348 062 783,43 livres)

Quant (QNT) est le deuxième plus gros gain aujourd’hui, en hausse de 18,32% au cours des dernières 24 heures pour changer de mains à 181,68 $ (130,80 livres). Comme RUNE, la performance de QNT au cours des sept derniers jours est impressionnante car la pièce est en hausse de 89,06%. QNT a une capitalisation boursière de 2 195 969 118 $ (1 580 976 986,66 £), ce qui en fait la 49e crypto.

Axie Infinity (AXS) occupe la troisième place après avoir gagné 17,92 % au cours des dernières 24 heures et s’être négocié à 44,80 $ (32,25 livres). Contrairement à RUNE et QNT, l’action des prix AXS au cours de la semaine dernière n’a pas été haussière. Au moment de la rédaction de cet article, à 18h20 UTC, la pièce a perdu 2,70 % de sa valeur au cours des sept derniers jours. AXS est le trente-neuvième plus grand actif numérique avec une capitalisation boursière de 2 700 250 797,00 $ (1 944 032 060,05 £).

Les raisons de ces gains

Comme c’est la norme sur le marché des crypto-monnaies, chaque fois que BTC augmente ou baisse, cela a un effet d’entraînement sur le reste du marché des crypto-monnaies. Bien que les gains de la pièce aujourd’hui puissent sembler négligeables, ils ont joué un rôle important en aidant RUNE, QNT et AXS à augmenter. Cependant, cela n’explique pas à lui seul pourquoi ces trois projets surpassent les autres.

Dans le cas de RUNE, les utilisateurs pourraient être ravis que le projet s’efforce d’améliorer la sécurité de leur réseau. Le projet a créé une nouvelle équipe de sécurité dédiée appelée THORsec. Bien que THORsec travaillera indépendamment de l’équipe principale, ses membres participeront aux révisions internes du code et prendront des décisions importantes.

Quant à QNT, les utilisateurs de crypto se sont précipités sur le marché pour acheter le jeton après que Binance, le principal échange de crypto-monnaie par volume de transactions, a annoncé qu’il avait répertorié la pièce. QNT a quatre paires de trading en bourse. Ce sont QNT/BTC, QNT/BNB, QNT/BUSD et QNT/USDT.

Les revenus d’AXS émanent principalement des cas d’utilisation croissants du jeton au sein de l’écosystème Axie Infinity, en particulier dans le jeu play-to-win. Les habitants des pays à économie faible auraient joué pour leur pain quotidien.

