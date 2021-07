RUNE récupère 11% après un crash et Thorchain USD 8M Hack USD Crypto new media

in

Suite à un autre piratage subi par le protocole blockchain Thorchain, et la forte baisse du prix de RUNE, la pièce se redresse maintenant.

Le prix du jeton natif a chuté de 23% en quelques heures entre le 22 et le 23 juillet (UTC). Depuis, il a augmenté de 11 %. A 7h45, il se négocie aux alentours de 4 USD.

Il est toujours en baisse de 13 % en une journée et de près de 15 % en une semaine. Au cours de la dernière année, le prix s’est apprécié de 658 %.

Thorchain a confirmé au petit matin (UTC) du 23 juillet qu’il avait subi une attaque qui avait entraîné une perte de 8 millions de dollars.

L’équipe l’a décrit comme “une attaque sophistiquée sur le routeur ETH”, avec le pirate informatique limitant délibérément l’impact – et c’était “apparemment un chapeau blanc”.

Selon le fil Twitter, le whitehat a demandé une prime de 10%, qui, selon la publication, sera attribuée si le pirate informatique tend la main. Ils devraient également être encouragés à le faire, a-t-il ajouté.

En raison de l’attaque, l’équipe a décidé d’arrêter le routeur ETH “jusqu’à ce qu’il puisse être examiné par des pairs avec des partenaires d’audit, en priorité”, ont-ils déclaré, tandis que les fournisseurs de liquidités (LP) dans les pools ERC-20 seront subventionnés.

Ils ont ajouté que “le trésor a les fonds pour couvrir”.

L’équipe a suggéré que l’attaque est également connectée au protocole Bifröst, qui permet une connectivité multichaîne en construisant un pont entre les blockchains.

Dans un autre fil, il a été ajouté que le réseau restera arrêté jusqu’à ce que tous les Bifröst puissent être examinés.

Ils ont en outre expliqué que le programme de primes de 10 % était en place depuis trois mois maintenant.

Selon le dernier tweet, l’audit du routeur est toujours en cours, et le rapport sera bientôt publié. Cependant, l’équipe affirme qu'”aucun problème causant une perte de fonds n’a été trouvé”.

Pour clarifier cela, le tweet original était ambigu. – THORChain a travaillé avec Peckshield pour auditer le routeur – THORChain (@THORChain)

Ce n’est pas la première fois que le protocole rencontre un problème ce mois-ci. La semaine dernière, Thorchain a annoncé avoir perdu quelque 4 000 ETH (actuellement 8,23 millions de dollars) lors d’une attaque.

Par un post-mortem du 14 juillet, un whitehat a découvert une vulnérabilité dans le routeur Thorchain lors du traitement des jetons ERC-777 le 9 juillet. Un autre problème a ensuite éclaté lorsque le routeur ETH a été corrigé et déployé sur testnet. En fin de compte, cependant, le routage a été amélioré et les échanges ont repris, a déclaré la poste.

Le site Web indique également toujours que “l’exploit ETH a été identifié et un correctif a été fusionné”.

