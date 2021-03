Runes de la saison 11 et builds d’objets pour Viego

Voici tout ce que vous devez savoir sur la construction du roi en ruine.

Viego est le nouveau champion LoL sur Summoner’s Rift. Après une révélation incroyable, il a fait irruption dans le jeu en tant que choix solide pour plusieurs rôles. Avec la capacité de posséder les corps d’autres champions et d’utiliser leurs capacités, il a un kit vraiment unique. Dans l’ensemble, il est définitivement un ajout amusant au jeu. Il n’est pas toujours facile de savoir par où commencer avec un nouveau champion, nous avons donc le verrou sur les runes optimales et les objets que vous devriez construire lorsque vous entrez!

Runes de Viego

La configuration de runes standard et la plus efficace pour Viego utilise l’arbre de précision avec Conqueror, puis Domination pour l’arbre secondaire. Les dégâts subis par Viego peuvent être incroyables dans les combats prolongés. Cette configuration lui donne tout ce qu’il veut, une vitesse d’attaque supplémentaire, des dégâts et des soins. Les runes de guérison Domination rendent son kit intégré encore meilleur. Comme vous le savez peut-être ou non, Viego guérit à la fois de sa capacité passive et de sa capacité Blade of the Ruined King (Q). L’ajout de tous les bonus de guérison des runes en plus le rend très puissant. Ces runes fonctionnent bien à la fois dans la voie et dans la jungle.

Cependant, si vous jouez à Viego en couloir dans un match particulièrement difficile, vous pouvez les ajuster légèrement. Vous pouvez remplacer l’arborescence secondaire Domination pour Resolve. Si vous le faites, apportez du placage osseux ou Second Wind, ainsi que Revitalize. Même si vous avez une bonne guérison, ces ajustements mineurs peuvent vous aider à faire face à des coups de poing incessants ou à des champions à tapis au début forts et agressifs.

Construction de l’objet

Le nœud principal de la construction d’objets de Viego est, bien sûr, la lame du roi en ruine. Cela lui donne tout ce qu’il veut, comme la guérison, la vitesse d’attaque et les dégâts purs. Parallèlement à cela, Kraken Slayer est le principal objet mythique, car il lui donne plus de puissance dans les longs combats. Cependant, certains joueurs peuvent choisir d’aller Stridebreaker pour plus de tank et d’utilité, ou Immortal Shieldbow lorsque la guérison et le bouclier supplémentaires sont nécessaires. La plupart des joueurs choisissent de précipiter BORK en premier, puis décident de leur mythique par la suite.

Après ces options de dégâts, les options défensives sont excellentes. Le Gage de Sterak est fantastique, ce qui lui donne une capacité de survie indispensable. L’ange gardien et la danse de la mort offrent également plus de moyens à Viego de rester en vie, bien que de différentes manières. Ces options défensives sont essentielles pour obtenir de multiples utilisations ultimes dans les combats en équipe et rester en vie pour infliger des dégâts.

Mais si vous faites une boule de neige très dure avec plusieurs victimes, choisir de récupérer des dégâts bruts peut être efficace, sans parler du plaisir pur et simple. Le Collector est une option fantastique pour Viego lorsque vous avez une avance massive, vous aidant à tuer les ennemis encore plus rapidement. Mais c’est assez risqué et les options défensives sont généralement idéales.

Pour terminer la construction, récupérez des objets situationnels tels que Chempunk Chainsword, Mercurial Scimitar et / ou Lord Dominik’s Regards. De même, décider quelles bottes aller est également situationnel. Les Grèves de Berserker, les Mercury Treads et les Steelcaps plaqués sont toutes des options viables et devraient être envisagées en fonction de la composition de l’équipe adverse.