Runescape est maintenant disponible sur Android en tant que jeu gratuit

Jagex a annoncé aujourd’hui la sortie du MMORPG classique Runescape sur mobile. Maintenant, non seulement vous pouvez jouer au jeu sur votre téléphone ou votre tablette, mais vous pourrez également transférer votre progression du PC vers votre appareil. Cependant, tout ne va pas bien dans le jeu car la version initiale a été entravée par un certain nombre de problèmes.

Runescape est disponible gratuitement sur le Google Play Store et l’App Store. Le jeu a le même contenu que l’itération actuelle de Runescape, disent les développeurs. Les nouveaux joueurs peuvent également demander un essai gratuit de 7 jours de l’adhésion à Runescape pour essayer une fois qu’ils ont commencé. Jagex déclare : « RuneScape est là pour les joueurs qui souhaitent découvrir le jeu pour la première fois sur mobile sous sa forme gratuite, pour les joueurs existants et pour ses membres abonnés qui bénéficient de contenu supplémentaire. »

Selon Jagex, il a déjà reçu plus de 1,8 million de pré-inscriptions de fans. Étant donné que cela fait trois ans que le jeu a été officiellement révélé sur mobile, cela signifie que de nombreux joueurs attendent le jeu depuis des années. Le jeu compte déjà un certain nombre de joueurs autorisés via le programme d’accès anticipé. Old School Runescape a été lancé sur mobile en 2018. Phil Mansell, PDG de Jagex, a déclaré dans un communiqué : peuvent désormais continuer leurs aventures lorsqu’ils sont loin de leurs écrans de bureau.”

Cela dit, le lancement a eu ses problèmes. Les notes sur le Play Store ont baissé car les utilisateurs signalent des retards et des difficultés de connexion, entre autres problèmes. Jagex a répondu via le compte Twitter officiel de Runescape avec plusieurs tweets sur la façon dont il réglait la myriade de problèmes. Les critiques indiquent que le jeu plante souvent, que l’interface utilisateur est déroutante et qu’ils ne peuvent souvent pas se connecter. Un tweet du Twitter officiel dit: “Bien que la plupart des problèmes aient été atténués pour le moment, nous continuerons à travailler sur de nouvelles améliorations basées sur les apprentissages d’hier.”