Métallurgistes allemands vétérans COURIR SAUVAGE sortira son nouvel album, “Sang sur sang”, le 29 octobre via Marteau à vapeur/SPV. La vidéo lyrique officielle du premier single du LP, “Diamants & Perles”, peut être vu ci-dessous et sera suivi du deuxième single, “Le Shellback”, le 24 septembre.

COURIR SAUVAGE dirigeant Rolf “Rock N’ Rolf” Kasparek déclare à propos de “Sang sur sang”: “Nous connaissons tous les difficultés auxquelles le secteur culturel a été confronté pendant le confinement. D’un autre côté, cela m’a également donné, ainsi qu’à de nombreux autres artistes, un peu plus de temps puisque la plupart des sorties ont dû être reportées. J’ai utilisé ce temps pour peaufiner chaque petit détail de mon nouveau matériel. Le résultat est un album qui, à mon avis, est probablement le meilleur COURIR SAUVAGEcarrière à ce jour. Chacune des dix chansons sonne exactement comme je l’avais en tête quand je l’ai composée. Je n’ai jamais été aussi heureux avec un COURIR SAUVAGE enregistrer avant.”

Rolf décrit “Sang sur sang” comme l’offre la plus diversifiée qu’il ait publiée à ce jour, non seulement en termes de compositions mais aussi en ce qui concerne la production. “Chaque chanson a son propre son incomparable”, dit-il. “Bien que j’aie enregistré les parties de guitare rythmique avec ma Gibson Explorer 1976 comme d’habitude, les autres parties ont été coupées avec une Gibson Flying V, une Fender Stratocaster et même – les parties non déformées – avec une Fender American Standard Telecaster.” Un excellent exemple étant “Une nuit, un jour”, qui doit sa grande profondeur à ses performances de guitare propres. Rolf fait référence à une chanson qui ne manquera pas de faire sensation avec sa direction anthémique et ses arrangements inhabituels. “Pour moi, cette piste était une petite expérience que je n’avais jamais osé essayer auparavant, car “Une nuit, un jour” n’a pas la structure typique d’intro-couplet-refrain, mais s’accumule progressivement tout au long de la chanson », dit-il.

Le rainurage “Les temps du fer (1618 – 1648)”, digne finale de l’album, est tout aussi remarquable, avec ses onze minutes de temps de jeu le plus long morceau du disque, et grâce à ses paroles sur la guerre de Trente Ans aussi l’un des numéros les plus ambitieux. En parlant de paroles, “Ailes de feu” et “Fais tes prières” concernent les prophéties, mais pas – comme sur de nombreuses autres versions – les prophéties de Nostradamus, mais, entre autres, les prophéties de Jean de Jérusalem, le chevalier templier français et co-fondateur de l’Ordre des Templiers, qui a prédit le trafic d’organes au Moyen Âge. Historiquement non moins intéressant, « Traverser les lames » voit COURIR SAUVAGE abordent l’histoire des trois mousquetaires du XVIIe siècle, leur emblème ayant été recréé sur la pochette, encore une fois dessinée par Jens Reinhold (ACIER VIERGE, APPEL DE LIBERTÉ, entre autres). Rolf dit : « C’est une sorte d’hybride entre la croix des mousquetaires et notre mascotte, Adrien.”

Malgré ces ambitions lyriques, “Sang sur sang” comporte également deux “numéros de party rock”, comme Rolf aime s’y référer : “Sauvage Libre” et “Nuits sauvages et sauvages”, qui sont censés être du pur plaisir, remplissant leur mission à fond. Et last but not least, il y a “Le Shellback”, une piste typique COURIR SAUVAGE style qui commence par une intro d’inspiration celtique, COURIR SAUVAGE revisitant le thème marin atmosphérique de son classique de 1994 “La main noire”, une préquelle de cette histoire maritime. Tout aussi caractéristique du groupe, qui, en plus de Rolf, guitariste Pierre Jordan et bassiste Ole Hempelmann, a depuis 2019 inclus le batteur Michael Wolpers, qui a contribué à toutes les parties de batterie sur le nouveau disque, sont le single principal “Diamants & Perles” (y compris la vidéo lyrique) et la chanson titre, accessoirement le premier numéro Rolf écrit pour le nouvel album.

“Sang sur sang” liste des pistes :

01. Sang sur sang (4:07)



02. Ailes de feu (3:57)



03. Fais tes prières (5:14)



04. Diamants & Perles (4:44)



05. Sauvage Libre (5:28)



06. Traverser les lames 6:00)



07. Une nuit, un jour (4:59)



08. Le Shellback (6:11)



09. Sauvages, Nuits Sauvages (4:30)



dix. Les temps du fer (1618 – 1648) (10:29)

S’aligner:

Rock’n’Rolf – guitare, chant



Pierre Jordan – guitare



Ole Hempelmann – basse



Michael Wolpers – tambours



