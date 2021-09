RuPaul devient l’artiste noir le plus récompensé de l’histoire des Emmys avec une 11e victoire ⋆ .

RuPaul Charles est devenu l’artiste noir le plus récompensé de l’histoire des Emmy Awards après que RuPaul’s Drag Race a remporté le prix du meilleur programme de compétition pour la quatrième année consécutive dimanche soir.

Dans son discours d’acceptation, RuPaul a célébré les concurrents qui participent à l’émission.

RuPaul pose dans la salle de presse après avoir remporté un Emmy Award dimanche soir pour le programme de compétition exceptionnelle pour “RuPaul’s Drag Race”. (Photo : Rich Fury/.)

“Ils sont si aimables de raconter leurs histoires de courage et de savoir comment traverser cette vie difficile, encore plus difficile aujourd’hui”, a déclaré le joueur de 60 ans en acceptant le prix. “Ceci est pour vous,”

“Pour vous, les enfants qui regardent là-bas”, a-t-il poursuivi, “vous avez une tribu qui vous attend. On t’attend, bébé ! Viens chez Mama Ru ! Merci beaucoup! Merci!”

L’émission – dont Charles est l’hôte et le producteur exécutif – a fièrement tweeté : « Histoire en devenir ! Félicitations à notre propre mannequin du monde @RuPaul pour être devenue la personne de couleur la plus récompensée de l’histoire des #Emmys ! #Course de dragsters.”

RuPaul’s Drag Race est à l’antenne depuis 13 saisons – d’abord sur Logo TV, puis sur VH1 – et compte plusieurs retombées tout aussi populaires, dont RuPaul’s Drag Race All-Stars et RuPaul’s Celebrity Drag Race.

Connaître les humbles débuts de @RuPaul par rapport à l’endroit où il se trouve maintenant et comment il détient maintenant le record du plus grand nombre d’Emmys remportés par une personne noire est incroyable. Je suis tellement fier de lui d’être un modèle et un pionnier pour la communauté LGBT + et j’ai hâte de voir ce qu’il a d’autre en magasin❤️ – Épouse de Kim Taehyung💜👰🏾 (@_brexoxo_) 20 septembre 2021

Directeur de la photographie Donald A. Morgan, qui a travaillé sur des émissions télévisées à succès telles que Girlfriends et My Wife and Kids, était auparavant le Black le plus récompensé aux Emmy Awards, avec ses 10 victoires ; RuPaul a dépassé dimanche ce record avec cette 11e victoire. La superstar gay pionnière a remporté le prix d’hôte exceptionnel pour une émission de téléréalité ou de compétition pour une sixième année consécutive la semaine dernière aux Creative Arts Emmys.

Joey Nolfi, écrivain et podcasteur, a partagé sur Twitter : « RuPaul est maintenant l’artiste noir le plus décoré depuis le début des #Emmys en 1949. 166 reines sur Drag Race sur 12 ans. 11 récompenses personnelles. C’est l’histoire.

En 1993, RuPaul a remporté deux Billboard Music Awards pour son single “Supermodel (You Better Work)”. En 2018, il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour ses contributions à l’industrie de la télévision, la première drag queen à recevoir le prix.

Autre réalisation historique, des scientifiques australiens ont récemment nommé RuPaul, une mouche soldat nouvellement découverte. L’Opaluma RuPaul a des couleurs irisées et des épines sur le dessous de son abdomen.

