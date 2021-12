Il y a trois choses dans la vie qui sont inévitables : la mort, les impôts et une nouvelle saison de RuPaul’s Drag Race. RuPaul est capable de trouver des reines sur des reines sur des reines et il y a une toute nouvelle équipe de 14 d’entre eux pour la quatorzième saison de la série. Si vous pensez qu’il n’y a pas une multitude d’hommes prêts à rentrer leurs couilles dans leurs trous du cul et à se pavaner sur une chanson pop ? Vous ne connaissez pas la réalité ! La bande-annonce est là et elle a apporté tous les one-liners campants pour lesquels les scénaristes ont écrit Michelle Visage la saison dernière qu’elle a probablement rejetée. Mais Ru est une professionnelle, elle garde toujours les meilleurs pour elle de toute façon.

La bande-annonce de la nouvelle saison de RPDR, qui débute le 7 janvier, a un thème Willy Wonka-esque car il y a une barre de chocolat Ru-brand avec un ticket d’or. En disant que « La victoire n’a jamais été aussi sucrée », le nouveau groupe de filles de Ru se promène dans un jeu de société de confiserie tout en étant plein d’esprit et sarcastique et vêtu de toutes sortes de tenues de houe, de peinture corporelle artistique, de paillettes et de paillettes. Sauf, attendez, il y a un homme hétéro (Maddy Morphosis) sur Drag Race. Je connais! Nous avons été infiltrés ! Il a fallu à Ru combien de temps pour faire participer une personne trans à l’émission, mais maintenant les lignes droites ne font que valser? D’accord… Voici la bande-annonce :

Une diffusion en direct a été animée ce matin par le vainqueur de la saison précédente, Symone, et parce que Drag Race ne suffit pas avec seulement un épisode d’une heure et demie par semaine, Untucked, le véritable drame du thé en coulisses, sera diffusé après 21h30. Voici une liste des reines de Deadline :

Alyssa Chasseur (Cataño, PR)|Instagram/TikTok/Twitter : @thealyssahunter

La chasseresse est à l’affût ! En tant que l’une des reines de reconstitution historique les plus célèbres de Porto Rico, Alyssa connaît son chemin autour d’une piste et offre des looks époustouflants partout où elle va. Elle est là pour prouver qu’elle peut non seulement donner un air féroce, mais qu’elle a également les compétences nécessaires pour ramener la couronne dans sa ville natale.

Angeria Paris VanMicheals (Atlanta, Géorgie)|Instagram/TikTok/Twitter : @angeriavm

Cette belle du sud d’ATL illuminera n’importe quelle pièce avec son charisme, son unicité, son culot et son talent. Une reine de reconstitution historique de la vieille école, « Angie » est là pour servir une mode féroce et un visage avec un charme campagnard dont vous ne pouvez pas vous empêcher de tomber amoureux.

Bosco (Seattle, WA)|Instagram/TikTok : @hereisbosco

Ne vous laissez pas tromper par son ambiance décontractée grunge de Seattle, cette reine férocement compétitive est tout au sujet du glamour de la femme fatale. Avec son esprit acéré et un arsenal impressionnant de talents de dragsters, Bosco ne reculera devant rien pour ramener la couronne à Seattle.

Daya Betty (Springfield, MO)|Instagram/TikTok : @dayabetty, Twitter : @daya_betty417

Toi Betty, sois prête ! Originaire de la Maison Methyd, cette déesse avant-gardiste de six pieds quatre pouces sert la réalité rock star inspirée des années 80. Daya est connue pour créer des looks incroyables à partir de n’importe quel matériau sur lequel elle peut mettre la main et fera tout ce qu’il faut pour se frayer un chemin jusqu’au sommet et revendiquer cette couronne.

Deja Skye (Fresno, CA)|Instagram/Twitter : @dejaskye, TikTok : @dejaskye101

Cette princesse pastel est fière d’embrasser toutes ses courbes et ses embardées. Deja est connue pour ses compétences esthétiques et design audacieuses et colorées. C’est une chérie, mais elle a des compétences exceptionnelles en synchronisation labiale, alors faites attention à elle !

Jasmine Kennedy (New York, NY)|Instagram/TikTok/Twitter : @jasminekennedie

La poupée ditzy de New York est arrivée ! Elle est connue comme une reine de la danse à haute énergie qui apporte une traînée polie et le don de bavardage. Sa personnalité est peut-être pétillante et amusante, mais elle est très sérieuse à l’idée de tuer la concurrence.

Jorge (Nashville, TN)||Instagram/TikTok/Twitter : @jorgeous_1

Salut-tis, c’est Jorgeous ! Cette diva de danse latine épicée a commencé à draguer à l’âge de 16 ans et n’a jamais regardé en arrière. Un artiste féroce qui est né pour faire du drag, Jorgeous cherche à danser la maison avec des bottes jusqu’au sommet.

Jambalaya de juin (Los Angeles, Californie) | Instagram/TikTok/Twitter : @junejambalaya

Ce jambalaya chauffe ! Apportant Black Girl Magic à la scène, June est connue pour ses mouvements féroces et est prête à montrer ses coups de pied et ses fentes et à mettre une fourchette dans le reste de la compétition.

Kerri Colby (Los Angeles, Californie)| Instagram/Twitter : @kerricolby, TiktTok : @kerricolby

Cette reine bodacious est tout au sujet de la beauté, des cheveux et du corps-ody-ody. De la légendaire House of Colby, Kerri est une diva audacieuse qui raconte les choses telles qu’elles sont, tout en ayant toujours l’air impeccable. Elle est venue tuer le jeu dans le vrai style Colby !

Kornbread « TheSnack » Jeté (Los Angeles, Californie)| Instagram/TikTok : @kornbreadthesnack

La boulangerie est ouverte et le Kornbread est servi ! Cette reine de LA est une puissance de performance avec une personnalité délicieusement impertinente. Elle vous laissera bouche bée, bâillonnée et scrutée et voudra un avant-goût de ce qu’elle prépare !

Dame Camden (Sacramento, Californie)|Instagram/TikTok/Twitter : @ladycamden

Bravo à la petite fille aux épices d’Amérique ! Née au Royaume-Uni mais vivant maintenant à Sacramento, cette danseuse de ballet professionnelle devenue drag queen est prête à prendre le monde d’assaut en servant la classe et le culot et en vivant le fantasme de princesse pop dont elle a toujours rêvé.

Maddy Morphosis (Fayetteville, AR)|Instagram/TikTok/Twitter : @maddymorphosis

Ce camp de petite ville et reine de la comédie est prêt pour ses grands débuts sur scène. En tant que première reine hétérosexuelle sur Drag Race, les performances excentriques de Maddy la distinguent du peloton et elle est là pour prouver qu’elle peut jouer avec les meilleurs d’entre eux.

Histoire d’Orion (Grand Rapids, Michigan)| Instagram/Tiktok : @theorionstory

Orion est un chaton sexuel rétro avec un côté campy. En tant que première reine à représenter le Michigan, cette beauté du Midwest apporte une énergie fumante de Lana Del Rey à son drag et est impatiente de partager ses styles de drag uniques avec le monde.

Pilule de saule (Denver, CO)|Instagram/Tiktok/Twitter : @willowpillqueen

Petite pilule originale, cette reine creuse profondément pour offrir un sens de l’humour méchant et un style de drague sombre et excentrique. Elle est la sœur d’Yvie Oddly, gagnante de la saison 11, alors attendez-vous à l’inattendu de Willow Pill.

Avec un homme hétéro dans le casting, il sera intéressant de voir comment les choses se passent dans The Werk Room et quels mots il utilise en kiki avec les autres reines. Avec un peu de chance, quelqu’un lui a dit de ne pas insulter les autres reines en les traitant de minets !