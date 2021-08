RuPay lance une nouvelle campagne pour promouvoir les paiements sans contact

La campagne présente plusieurs films numériques qui tournent autour de l’idée de la distanciation des paiements

RuPay a lancé une campagne stratégique pour promouvoir les paiements sans contact, a annoncé jeudi la National Payments Corporation of India (NPCI). La campagne intitulée #FollowPaymentDistancing demande aux consommateurs de commencer à « distancier les paiements » et de passer aux paiements numériques sans contact avec les cartes RuPay Contactless. Bien qu’elle souligne que la « distanciation des paiements » est une mesure clé, la campagne capture également toutes les normes de sécurité pour la distanciation sociale.

« Nous pensons que le sans contact est le présent et l’avenir des paiements. Avec cette campagne, notre objectif est d’éduquer et d’encourager les consommateurs à améliorer leur expérience de paiement par carte ; une mise à niveau qui stimule les innovations en matière de rapidité, de commodité, de sûreté et de sécurité des paiements sans contact, que ce soit dans l’environnement en ligne ou physique », a déclaré Praveena Rai, COO, NPCI.

Les cartes RuPay Contactless montrent la synergie entre la technologie et l’innovation avec de multiples fonctionnalités uniques, a ajouté Rai. La campagne tente de persuader les gens de payer à distance en toute sécurité et en temps voulu.

#FollowPaymentDistancing fonctionne sur les plateformes de médias sociaux et les canaux numériques. La campagne présente plusieurs films numériques qui tournent autour de l’idée de la distanciation des paiements avec RuPay Contactless, représentés dans différentes situations de la vie quotidienne. Il veut communiquer au public, commerçants et consommateurs, les avantages de l’utilisation des paiements sans contact.

Les cartes sans contact RuPay permettent aux clients de payer en toute transparence avec l’option “Tap and Pay” chez le commerçant sans entrer le code PIN pour les transactions jusqu’à Rs 5 000. En outre, RuPay est prêt à déployer la technologie RuPay On-The-Go Wearable, a déclaré la société. Les clients peuvent désormais également utiliser le service de facilité RuPay AUTOPAY pour des transactions pratiques sans contact.

NPCI, constituée en 2008, se concentre sur l’apport d’innovations dans les systèmes de paiement de détail à l’aide de la technologie, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Il facilite les solutions de paiement sécurisées avec une accessibilité à l’échelle nationale à un coût minimal, ajoute le communiqué.

