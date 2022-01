RuPay Prime Volleyball League annonce ShareChat et Moj en tant que partenaires de contenu officiels

Les équipes et les joueurs créeront également leurs profils sur les plateformes pour interagir avec les fans

RuPay Prime Volleyball League a intégré la plate-forme de médias sociaux ShareChat et la courte application vidéo Moj en tant que partenaires de contenu officiels. La ligue entend travailler en étroite collaboration avec les deux plateformes pour partager du contenu et captiver l’imagination des fans de volley avec cette association. Les équipes et les joueurs créeront également leurs profils sur les plateformes pour interagir avec les fans à travers des concours et des défis.

« La popularité du volleyball a augmenté au fil des ans parmi les utilisateurs à travers l’Inde et nous sommes impatients de partager du contenu engageant autour du sport avec notre communauté. Nous sommes impatients de donner vie au Volleyball sur nos plateformes avec cette association », Shashank Shekhar, sr. directeur de la stratégie de contenu et des opérations, ont déclaré Sharechat et Moj.

La RuPay Prime Volleyball League mettra en vedette sept franchises de sept villes différentes, dont Calicut Heroes, Kochi Blue Spikers, Ahmedabad Defenders, Hyderabad Black Hawks, Chennai Blitz, Bengaluru Torpedoes et Kolkata Thunderbolts. SONY TEN 1, SONY TEN 3 (hindi) et SONY TEN 4 (tamoul et télougou) diffuseront la ligue à partir du 5 février 2022. La ligue est exclusivement commercialisée par la société de marketing sportif Baseline Ventures.

« C’est fantastique de s’associer aux médias sociaux et aux applications vidéo courtes les plus populaires d’Inde. Il est impératif pour nous d’amener la RuPay Prime Volleyball League dans tous les coins du pays, et donc avec l’association avec ShareChat et Moj, nous cherchons à partager un contenu engageant avec les fans de volley-ball et leur donner l’occasion de découvrir le RuPay Prime Volleyball Ligue de leurs emplacements respectifs. Nous attendons avec impatience un partenariat long et fructueux avec ShareChat et Moj », a déclaré Tuhin Mishra, co-fondateur et directeur général de Baseline Ventures.

