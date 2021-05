Rupert Evans interprété comme le patriarche de Bridgerton dans Bridgerton Saison 2 de Netflix ⋆ .

Netflix a annoncé que l’acteur britannique Rupert Evans (L’homme du haut château, Charmé) a été sélectionné pour un rôle clé dans la deuxième saison à venir du drame romantique à succès de Shonda Rhimes Bridgerton. Evans est sur le point de jouer le rôle d’Edmund Bridgerton, le défunt patriarche de la famille aristocratique titulaire. Edmund est décrit comme un mari aimant et dévoué, dont le véritable amour avec Violet Bridgerton leur a donné huit enfants parfaits. C’est aussi un père infiniment patient et gentil, qui est particulièrement fier de guider son fils aîné Anthony à travers la vie.

Il a déjà été établi lors de la première saison qu’Edmund est décédé à l’âge de 38 ans, laissant ses huit enfants aux soins de sa femme Violet. Sa mort prématurée a également conduit Anthony, alors âgé de 18 ans, à assumer le rôle de défunt père en tant que vicomte.

Chers lecteurs, Rupert Evans rejoint le casting de @bridgerton dans le rôle d'Edmund Bridgerton, le mari aimant et dévoué de Violet Bridgerton et un père infiniment patient et gentil qui est particulièrement fier de guider son fils aîné Anthony tout au long de la vie.

Bridgerton La saison 2 sera basée sur le deuxième livre des romans Bridgerton de Julia Quinn, intitulé Le vicomte qui m’aimait qui se concentre sur la recherche d’un mariage convenable pour le frère aîné de Bridgerton, Anthony, interprété par Jonathan Bailey. La nouvelle saison comprend l’introduction d’un nouveau rôle principal féminin sous la forme de Éducation sexuelle l’actrice Simone Ashley comme Kate Sharma.

Elle sera également rejointe par de nouveaux personnages dont Shelley Conn (Menteur) comme Edwina Sharma, Calam Lynch (Bénédiction) comme Theo Sharpe, Charithra Chandran (Alex Rider) comme Edwina Sharma et Rupert Young (Le jardin secret) qui jouera Jack.

Basée sur la série de romans à succès de Julia Quinn, de 2000 à 2013, cette interprétation féministe intelligente de la romance de Regency England dévoile la vie scintillante, riche, sexuelle, douloureuse, drôle et parfois solitaire des femmes et des hommes de la haute société londonienne. mariage mart comme raconté à travers les yeux de la puissante famille Bridgerton.

La série est en cours d’adaptation par Scandale le vétéran Chris Van Dusen, qui est également le showrunner du projet et producteur exécutif aux côtés de Shonda Rhimes et Betsy Beers of Shondaland.

Le casting pour Bridgerton comprend Phoebe Dynevor, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter et Harriet Cains et Julie Andrews en tant que voix de Lady Whistledown.