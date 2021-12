Rupert Holmes ouvre la voie dans les années 1980

L’un des auteurs-compositeurs les plus talentueux à émerger en Amérique dans les années 1970 profitait d’un vrai moment au soleil à la fin de la décennie. Rupert Holmes est né David Goldstein à Northwich, Cheshire, mais a déménagé avec ses parents dans l’État de New York quand il avait six ans. Le 22 décembre 1979, après une décennie de sessions de jeu, de paiement des cotisations et d’enregistrement de plusieurs albums solo, il atteint la première place du Billboard Hot 100 avec « Evasion (La chanson Piña Colada). »

Ce moment de gloire est survenu presque exactement dix ans après que Holmes eut sa première action dans les charts en tant que membre de Street People, dont le single de Musicor « Jennifer Tomkins » s’est classé dans le Top 40 au n ° 36 au début des années 1970. Il y a eu un succès américain et international le l’année prochaine en tant qu’écrivain lorsque sa chanson « Timothy » a été classée dans le Top 20 du Hot 100 for the Buoys. Le matériel de Holmes a été couvert par de nombreux autres artistes, et il a augmenté ce revenu en tant que compositeur de jingle pop.

Succès de la platine

Son premier album solo Widescreen a suivi en 1974 et comprenait un single remarquable intitulé « Our National Passtime », qui a été diffusé mais ne s’est pas vendu aussi bien qu’il le méritait. Rupert n’a vu son propre nom sur aucun des principaux palmarès du Billboard jusqu’à ce que « Let’s Get Crazy Tonight » devienne un petit succès en 1978. Puis vint l’album Partners In Crime, introduit par une histoire de rencontre amoureuse qui a rapidement touché une corde sensible avec le public américain.

« Escape (The Piña Colada Song) » a atteint le palmarès des singles américains le 20 octobre et a grimpé régulièrement jusqu’à ce qu’il devienne le dernier numéro 1 américain des années 1970. C’était un hit du Top 10 en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande, n ° 1 au Canada et dans le Top 30 au Royaume-Uni, ce qui a aidé Partners In Crime à devenir disque d’or aux États-Unis. L’album a ensuite produit un autre succès dans le Top 10 avec le suivi « Him » et un hit moins important dans le Top 40 dans « Answering Machine ».

Holmes n’a plus jamais revu ce niveau de succès dans les charts, mais sa carrière s’est étendue dans plusieurs directions, et il est devenu un auteur de chansons de spectacles à succès, un dramaturge, un écrivain de télévision, un romancier et plus encore. Dans le même temps, « Escape » a prouvé son intemporalité en étant présenté dans une série de bandes originales de films majeurs, dont Mars Attacks !, Shrek et le blockbuster de super-héros Guardians of the Galaxy.

