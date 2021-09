RUPTURE : Cardano [ADA] conclut un accord avec la société Fortune 250 Dish Network

Cardano Summit 2021 est là et rien n’arrête le fondateur, Charles Hoskinson. La keynote a commencé par une nouvelle cruciale. Aujourd’hui, Hoskinson a annoncé un partenariat majeur avec la société américaine Fortune 250, le Dish Network.

Dans le cadre de l’accord, les deux entités lanceront conjointement des DID ou Digital ID sur le mobile de Boost. Il s’agit d’un développement massif car Cardano entre dans le secteur des télécommunications qui vaut plus de 1,7 billion de dollars.

Analyste d’affaires technique IOHK, Sava Savic confirmé,

«Oui, j’ai travaillé avec Dish, la société Fortune250, ces derniers mois avec mon équipe de livraison à IOHK PSG. Nous avons constitué une équipe d’étoiles formidable et dévouée qui travaille avec ce client depuis des mois. Nous construisons déjà d’excellentes solutions.

Fait intéressant, Dish se trouve être l’un des premiers à adopter la crypto-monnaie après être entré dans l’espace blockchain en 2014. Fondateur de Cardano et directeur d’IOG, Hoskinson a salué la transformation de Dish au fil des ans et a exprimé son enthousiasme à unir ses forces pour amasser des millions de clients. Il a également souligné la nécessité d’innover et de fournir de nouveaux services tout en se concentrant sur le système très fragmenté de l’identité numérique.

Peu de temps après, IOHK a également annoncé,

« Annonce un partenariat historique avec Dish, réunissant le monde des télécommunications mondiales et l’espace blockchain. Il s’agit de la première collaboration de ce type, débloquant une valeur significative pour les clients de DISH tout en augmentant l’adoption de Cardano »

Avec ce développement, Boost est devenu la première entreprise de télécommunications à adopter pleinement un programme de fidélité basé sur la blockchain. ““Système de récompense tokenisé” est encore une autre fonctionnalité qui fera ses débuts et ciblera la base de consommateurs de 8 millions de Boost à la suite de la collaboration.

Cardano est là pour rester – Charles Hoskinson

Au cours des deux dernières années, beaucoup ont qualifié Cardano de « Fantôme des chaînes de blocs ». Lors du discours d’ouverture, Hoskinson est monté sur scène pour rejeter ces critiques et l’a appelé « très déroutant », avant d’annoncer le partenariat avec Dish. Il a également déclaré que «Cardano est là pour rester” et cela “ce n’est que le début. “

L’exécutif a également évoqué la nécessité pour créer des applications sans permission et décentralisées pour contourner le capitalisme de surveillance par les entreprises et les gouvernements du monde entier.

Il a déclaré que la société mondiale d’aujourd’hui a besoin du bon type de plates-formes et d’infrastructures et a également ajouté qu’il n’est pas juste que les grandes entreprises telles que Microsoft et Apple décident de ce que le consommateur peut et ne peut pas télécharger. En parlant de vaincre plusieurs structures centralisées, Hoskinson mis en évidence la nécessité de « tuer des dragons » tels que les futurs superordinateurs qui pourraient constituer une grande menace pour l’ensemble de l’industrie de la cryptographie.

