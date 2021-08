Rupture : Cristiano Ronaldo revient à Manchester United

in

Mesdames et messieurs, Cristiano Ronaldo est bel et bien de retour en Angleterre. Alors que tous les rapports criaient à Manchester City, un autre club voisin a décidé de se précipiter et de prendre Ronaldo pour lui-même. Regardez par vous-mêmes :

C’est l’un de ces mouvements qui crie “Last Dance”. Ronaldo n’est plus le joueur qu’il était il y a trois ans. Étant donné qu’il comptait beaucoup sur sa vitesse et son physique, les deux attributs qui diminuent avec l’âge, je ne sais pas quelle sera sa performance avec Manchester United. C’est la bonne décision, je pense. S’il était allé à Manchester City, je pense que cela n’aurait pas été une insulte pour les fans de Manchester United en grande partie blessés. Mais maintenant, Manchester United semble bien placé pour être une équipe très intéressante pour l’avenir. Ronaldo, Bruno et Pogba constituent une attaque extrêmement efficace. Je ne dis pas qu’il sera le Soulier d’Or, mais il ajoutera de l’énergie supplémentaire.

Pour ma part, je me réjouis de cette décision.