Rupture entre Collin Sexton et les Cavaliers : il n’y aura pas de renouvellement

Nouveau chapitre du feuilleton entre collin sexton et Les Cavaliers de Cleveland. Après tout un été au cours duquel la franchise de l’Ohio a tenté activement et passivement de transférer son joueur, et qu’à l’arrivée du camp d’entraînement, il a été décidé de le garder pour toute la saison 2021/22, une nouvelle tournure des événements qui met en danger l’avenir du joueur dans l’équipe.

Comme le rapporte le journaliste de HoopsWire.com, Sam Amico, Sexton et les Cavs ne sont pas parvenus à un accord sur renouvellement avant la date limite (qui était lundi dernier). Ainsi, de cette façon, le joueur deviendra, à la fin de la saison, un agent libre restreint.

Cavs et Collin Sexton n’ont pas réussi à obtenir une prolongation de contrat avant la date limite de lundi, ont déclaré des sources à @WireHoops. Sexton deviendra joueur autonome avec restriction à la fin de la saison. @AmNotEvan a signalé la même chose en premier. – Sam Amico (@AmicoHoops) 18 octobre 2021

Apparemment, le problème n’a pas été un manque d’intérêt de part et d’autre. C’est plus une question de salaire. Collin Sexton exigeait plus d’argent que Cleveland était prêt à lui offrir. Une affaire similaire à celle qui est également apparue sur la scène il y a quelques heures avec DeAndre Ayton et Phoenix Suns.

La saison dernière, Sexton a marqué en moyenne un total de 24,3 points avec 47,5% de tirs sur le terrain et 37,1% de 3s. Après avoir «fait amende honorable», on s’attend à ce que le meneur fasse à nouveau partie de la saison régulière à partir de cinq, et leur nombre sera le même ou plus élevé. Les prétendants ne manqueront pas.

Le matelas « restreint »

Les alarmes n’ont pas sonné si fort dans les Cleveland Cavaliers sur le fait que lorsque Free Agency 2022 arrivera, Collin Sexton sera un agent libre, mais restreint. Cela signifie que quelle que soit l’offre faite au joueur, les Cavs auront le droit de le faire correspondre et de le garder dans l’équipe s’ils le souhaitent.