Rupture: la Haute Cour de Calcutta ordonne à la Cour de surveillance de la CBI et de l’enquête SIT sur les violences post-électorales au Bengale occidental

Bengale occidental Violences post-électorales : L’audience sur l’affaire s’est terminée le 3 août et l’ordonnance a été réservée par le tribunal.

La Haute Cour de Calcutta a ordonné une enquête de la CBI sous surveillance judiciaire sur les allégations de violation des droits humains, y compris le meurtre et le crime contre les femmes, le viol dans le cadre des cas de violence post-électorale au Bengale occidental. Le CH a confié tous les autres cas au SIT pour enquête. Le SIT sera également surveillé par un tribunal, a rapporté Bar and Bench. Lorsque le tribunal saisi de l’affaire s’est réuni aujourd’hui, le juge en chef par intérim Rajesh Bindal a déclaré qu’il y avait des jugements différents, mais tous concordaient. Plusieurs PIL ont été déposés devant le tribunal, alléguant que des personnes avaient été agressées, forcées de fuir leurs maisons et que leurs propriétés avaient été détruites lors des violences post-électorales et avaient demandé une enquête impartiale sur ces allégations.

L’audience dans l’affaire s’est terminée le 3 août et l’ordonnance a été réservée par la Haute Cour. Le verdict a été rendu par un banc de cinq juges présidé par le juge en chef par intérim Rajesh Bindal et composé des juges IP Mukerji, Harish Tandon, Soumen Sen et Subrata Talukdar. La magistrature avait précédemment ordonné au président de la NHRC de constituer une commission d’enquête pour enquêter sur les accusations de violations des droits humains lors des « violences post-électorales ». Le panel, dans son rapport, a inculpé le gouvernement de Mamata Banerjee, car il a recommandé de confier l’enquête sur les crimes graves comme le viol et le meurtre à la CBI et a déclaré que les cas devraient être jugés en dehors de l’État. Le rapport du comité de la NHRC a déclaré que d’autres cas devraient faire l’objet d’une enquête par une équipe d’enquête spéciale (SIT) surveillée par le tribunal et que pour le jugement, il devrait y avoir des tribunaux accélérés, des procureurs spéciaux et un programme de protection des témoins.

Plus de détails sont attendus.

