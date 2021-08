Rupture : l’ancien défenseur du Bayern Munich Jerome Boateng va signer avec l’Olympique Lyonnais

in

Selon un rapport de SPOX, il semble que Jérôme Boateng signe pour l’Olympique de Lyon. Par Fabrizio Romano, tous les termes ont été convenus et Boateng a terminé son examen médical. Il rejoindra l’équipe de Ligue 1 avec un transfert gratuit jusqu’en 2023. Le patron lyonnais Peter Bosz connaît assez bien Boateng depuis ses mandats à la tête du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund en Bundesliga :

L’accord de Jérôme Boateng avec l’OL est fait et bouclé. Première partie d’ok médical, deuxième partie à Lyon dans les prochaines 24 heures. L’accord sera annoncé une fois que tout sera signé – c’est un agent libre donc pas de précipitation. #OL #DeadlineDay – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 août 2021

Le contrat de Boateng avec le Bayern Munich a expiré fin juin et jusqu’à présent, il était techniquement un agent libre. Comme Romano l’a mentionné, parce qu’il est un agent libre, il n’y a pas de précipitation frénétique pour tout faire et finaliser. Il avait été lié à plusieurs autres clubs, dont le Hertha Berlin où joue désormais son frère, mais un passage en Ligue 1 était peut-être l’une des options les plus inattendues.

Analyse BFW

Alors que la Ligue 1 n’est pas exactement là où Boateng était censé se retrouver, pour lui, personnellement, c’est bien qu’il ait trouvé un club dans un top cinq des ligues. À l’expiration de son contrat avec le Bayern, il n’était pas clair s’il rejoindrait un club dans l’un des cinq meilleurs championnats européens ou s’il irait à l’étranger.

Tout comme la situation avec David Alaba, Boateng avait voulu des salaires plus élevés que le Bayern était prêt à offrir lorsqu’ils envisageaient de renouveler potentiellement son contrat. Hansi Flick était un grand partisan de Boateng et cela a causé des divergences entre lui-même et le directeur sportif Hasan Salihamidzic, qui a finalement été celui qui a dit à Boateng qu’ils ne renouvelleraient pas son contrat. Il l’a fait avant le match aller contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Si cela avait été à 100% à Flick, le contrat de Boateng au Bayern aurait peut-être été prolongé.

Photo de M. Donato/FC Bayern via .

Malheureusement pour Boateng, alors qu’il a toujours trouvé un club dans les cinq meilleures ligues européennes, Lyon ne s’est pas qualifié pour la Ligue des champions, seulement pour la Ligue Europa. Cela pourrait gâcher ses chances d’être appelé en équipe nationale allemande, même si Flick est désormais aux commandes.

Pour l’instant, Boateng rejoint Xherdan Shaqiri de Liverpool en tant que dernier transfert entrant pour Lyon, qui est actuellement 9e de Ligue 1 après quatre matches joués.