Rupture: le Bayern Munich et Julian Nagelsmann parviennent à un accord

Alors que le Bayern Munich prend actuellement une pause de deux semaines avec le football, la situation des entraîneurs au club est soudainement devenue le sujet le plus brûlant des médias allemands. Après qu’il vient d’être révélé que Julian Nagelsmann a demandé au RB Leipzig de résilier son contrat, Bild confirme que le prodige de l’entraînement de 33 ans a conclu un accord pour prendre le relais du Bayern Munich cet été.

Notre journaliste préféré de Bild, Christian Falk, est allé sur Twitter pour confirmer la nouvelle:

Il n’a pas mis «vrai» dans le tweet cette fois, donc vous savez que c’est en fait vrai.

Avec Hansi Flick presque confirmé pour quitter cet été pour un emploi à la DFB, le Bayern doit régler la situation des entraîneurs dès que possible. De nombreuses extensions de contrats clés, telles que celles de Joshua Kimmich et Leon Goretzka, dépendent apparemment du choix des patrons pour diriger le club au cours des prochaines années. Une embauche d’entraîneur sans intérêt ne le ferait probablement pas pour ces joueurs – ils veulent le meilleur, et Nagelsmann est probablement le meilleur entraîneur allemand disponible à l’heure actuelle.

Bien sûr, le Bayern et Nagelsmann parvenant à un accord ne signifie rien si les Bavarois ne peuvent pas convaincre Leipzig de le libérer. Les rapports indiquent que les employeurs de Nagelsmann sont prêts à jouer au hardball et réclament 30 millions d’euros pour libérer leur entraîneur. C’est un prix élevé, surtout en ces temps difficiles. Si la DFB ne bouge pas non plus sur sa position de ne pas payer de frais de transfert pour un entraîneur, alors les choses pourraient devenir très difficiles pour le Bayern très rapidement.

Nous vous tiendrons au courant à mesure que cette histoire se développera.