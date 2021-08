Rupture : le Bayern Munich et le RB Leipzig parviennent à un accord pour Marcel Sabitzer

in

La saga des transferts de Marcel Sabitzer semble toucher à sa fin ! Le Bayern Munich aurait conclu un accord pour le milieu de terrain autrichien avec le RB Leipzig. L’accord pourrait bientôt être finalisé et officialisé.

La nouvelle a été annoncée par Tobi Altschäffl et Christian Falk, via Bild.

RB Leipzig und der FC Bayern haben in Gesprächen schnell eine Lösung gefunden. Ablösesumme unter 16 Mio. Euro. Mit Sabitzer selbst herrschte schon lange ein Konsens über den Transfer. – Tobi Altschäffl (@altobell13) 29 août 2021

Altschaffl affirme que le Bayern et Leipzig sont rapidement parvenus à un accord et que les frais de transfert seront inférieurs à 16 millions d’euros. Il a également confirmé que le Bayern et Sabitzer avaient conclu un accord personnel il y a longtemps.

Il semble donc que tout soit prêt pour que Sabitzer déménage en Bavière et travaille sous la direction de son ancien entraîneur, Julian Nagelsmann. Après la trêve internationale, le Bayern jouera contre le RB Leipzig le 11 septembre, et Marcel Sabitzer pourrait faire ses débuts pour le Rekordmeister contre son ancien club.

Selon Transfermarkt, la valeur de Marcel Sabitzer est de 42 millions d’euros, et l’obtenir pour moins de 16 millions est une bonne affaire. Travail fantastique, Brazzo !