Rupture: le Bayern Munich prolonge l’accord avec Eric Maxim Choupo-Moting jusqu’en 2023

C’est officiel : le Bayern Munich a accepté les conditions avec l’attaquant remplaçant Eric Maxim Choupo-Moting par un communiqué du club :

Le FC Bayern a prolongé de deux ans le contrat d’Eric Maxim Choupo-Moting, jusqu’au 30 juin 2023. L’attaquant de 32 ans a quitté le Paris Saint-Germain pour un transfert gratuit en 2020, son contrat allant initialement jusqu’au 30 juin. 2021. L’international camerounais a disputé 32 matches de compétition la saison dernière, marquant neuf buts.

“Nous sommes heureux que Maxim reste avec nous encore deux ans”, a déclaré le directeur sportif Hasan Salihamidzic. “C’est un joueur très important pour nous, il a bien performé la saison dernière et a marqué de nombreux buts. Maxim peut être utilisé dans plusieurs positions, a une très bonne technique, beaucoup d’expérience et est une menace de but. Mis à part sa qualité sportive, Maxim est également important pour notre équipe en tant que personne. Il nous aidera à atteindre nos objectifs au cours des deux prochaines années.

Quant à Choupo-Moting, il est ravi de prolonger son séjour en Bavière.

« Je suis fier d’être ici. Le FC Bayern est un club très spécial, le club numéro un en Allemagne et aussi l’un des meilleurs clubs du monde. Ma première année ici a été formidable – sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Je veux continuer à avoir du succès avec l’équipe, j’aimerais atteindre la finale de la Coupe DFB à Berlin et idéalement gagner la Ligue des champions », a déclaré Choupo-Moting. « J’ai hâte de connaître encore mieux Munich, de devenir encore plus chez moi ici, car Munich est une belle ville.