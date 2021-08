Rupture: le capitaine du Bayern Munich Manuel Neuer absent pour blessure à la cheville

in

C’est une nouvelle vraiment terrible pour les fans du Bayern Munich. Selon le rapport officiel du club, le capitaine de l’équipe et gardien de but Manuel Neuer a subi une blessure au ligament capsulaire à la cheville droite lors de la victoire de mardi en DFL Supercup contre le Borussia Dortmund.

Les téléspectateurs aux yeux perspicaces auraient remarqué le moment où Neuer a appelé les kinés pour jeter un œil à son pied au milieu de la seconde moitié, apparemment en raison d’un certain inconfort. S’il a réussi à terminer le match sans aucun problème, allant même jusqu’à se lancer dans un duel aérien avec Erling Haaland, il semble que le capitaine du club soit prêt pour un sort sur la touche.

Il n’y a eu aucune information sur la gravité de la blessure et combien de temps Neuer pourrait être absent. Si c’est plus d’un mois, il risque de manquer le match du Bayern contre le RB Leipzig en championnat et le match d’ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions. Dans l’absece de Neuer, Sven Ulreich devra vraisemblablement enfiler les gants du gardien, tandis que Thomas Muller ramassera le brassard.

Le moment de cette blessure sera un coup dur pour l’entraîneur Julian Nagelsmann, qui doit compter sur les compétences pieuses de Neuer pour donner à ses défenseurs une certaine latitude pendant qu’ils trouvent leurs marques. Bien que Sven ne soit pas un pauvre gardien, il n’est pas Manuel Neuer – il est temps pour les défenseurs du Bayern d’intensifier en l’absence du meilleur gardien du monde.