RUPTURE: Le directeur du PSG, Leonardo, admet que Mbappe veut rejoindre le Real Madrid et ne le retiendra pas

Dans une interview accordée à RMC Sport, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a admis que Kylian Mbappe aimerait rejoindre le Real Madrid et si les bonnes conditions sont réunies, le PSG autorisera la vente.

Dans ce qui est un moment monumental dans la poursuite du Real Madrid pour Mbappe, le PSG a maintenant ouvert la porte à une vente. Leonardo a été cité comme disant ce qui suit :

« Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid et nous ne le retiendrons pas. Nous avons dit non à la première offre de Madrid, mais si nos conditions sont réunies, nous verrons. Nous ne retiendrons personne contre son gré. Si Mbappé veut rejoindre le Real Madrid, nous le permettrons, mais à nos conditions. Kylian nous a toujours promis qu’il ne partirait pas gratuitement.

On a fait deux grosses offres à Mbappé. Nous voulons lui prouver qu’il est au centre du projet mais pas au-dessus du projet. Nous avons créé un rêve cet été et nous ne laisserons personne le détruire. Cela semble être une stratégie de Madrid d’essayer d’obtenir un “non” de notre part, de montrer qu’ils ont tout essayé et d’attendre un an pour l’obtenir gratuitement. Ce qu’ils font n’est pas juste, est illégal et inacceptable. L’offre du Real Madrid est très loin de ce que nous voulons. Oui, c’est autour de 160M. C’est moins que ce que nous avons payé pour lui en 2017.

La stratégie du Real Madrid est évidente. Faire une offre 7 jours avant la fin de la fenêtre pour prouver à Kylian qu’ils le veulent puis l’avoir l’année prochaine gratuitement. C’est irrespectueux. Ils le font depuis 2 ans. Kylian Mbappé veut partir, ça me paraît clair. Si le Real Madrid fait une offre, cela me semble clair… Je donne une position qui, je pense, est claire pour tout le monde. Nous ne pouvons pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il veut partir, nous ne le retiendrons pas, mais c’est à nos conditions.

Nous n’avons jamais ouvert la porte à un départ. JAMAIS. Les gens disent que je veux vendre et pas Nasser, mais moi ou Nasser pensons la même chose. Nous sommes sur la même longueur d’onde. Nous défendons le club. Notre objectif est de l’étendre et de la conserver. Mais si un joueur veut partir, c’est selon nos conditions, ce n’est pas seulement pour Kylian, c’est pour tous les joueurs. Nous n’avons pas l’intention de reparler au Real Madrid. La date limite est le 31 août à minuit. C’est comme ça que le mercato, pour nous on est clair : on le garde et on le prolonge. Mais nous n’allons pas le laisser partir pour moins que ce que nous avons payé alors que nous devons encore de l’argent à Monaco.

Je ne prépare rien sur le marché pour le moment. Il a un contrat d’un an, nous voulons le prolonger. Nous n’avons jamais pensé à un plan B. Nous avons créé une atmosphère très positive. Nous ne laisserons personne changer cela.

Le Real Madrid a maintenant 6 jours pour répondre aux demandes du PSG et réaliser le rêve de Kylian Mbappe et du club.