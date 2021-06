Rupture : le FC Bayern Frauen est champion d’Allemagne !

Le FC Bayern Frauen est champion d’Allemagne ! Le Bayern Munich a remporté son quatrième titre de Bundesliga avec une victoire 4-0 sur l’Eintracht Frankfurt. Le résultat les laisse en tête de la Bundesliga, avec deux points d’avance sur leurs rivaux du titre Wolfsburg, qui, malgré leur victoire éclatante 8-0 sur le Werder Brême, ont dû se contenter de la deuxième place.

Le Bayern avait deux points d’avance sur Wolfsburg à l’approche de la dernière journée de la saison et avait techniquement besoin d’une victoire sur l’Eintracht pour remporter le titre, mais en raison de sa différence de buts extrêmement supérieure, il n’avait vraiment besoin que d’un point. Cela n’a cependant pas empêché le Bayern de jouer son propre jeu, et deux buts de la milieu de terrain Linda Dallmann ont permis aux Frauen de mener 2-0 à la mi-temps. Un but contre son camp de Laura Storzel de Francfort a mis le match hors de portée et Lea Schüller a terminé le match dans les dernières secondes.

Ce match reflétait étrangement la finale de la saison pour l’équipe masculine en 2019. Le Bayern avait deux points d’avance sur Dortmund, deuxième, et il n’avait besoin que d’un point contre, devinez qui, l’Eintracht Frankfurt, pour remporter la ligue. Le résultat a été une victoire éclatante comme aujourd’hui, et il y a eu aussi quelques adieux ; Franck Ribery, Arjen Robben et Rafinha ont fait leurs adieux à l’Allianz Arena, tandis que la milieu de terrain du Bayern Frauen Simone Laudehr a chaussé ses chaussures pour la dernière fois de ce match. Quel moyen de sortir. Sur une note un peu sombre, les deux capitaines, Manuel Neuer et Lina Magull, se sont blessés pour leurs finales respectives. C’est comme la poésie, ça rime.

Les dames en rouge ont joué une saison exceptionnelle, remportant tous sauf deux de leurs vingt-deux matches de championnat et ne perdant qu’une seule fois. Ils ont également atteint les demi-finales de la Ligue des champions et du DFB-Pokal. Dans l’ensemble, ce fut probablement l’une des saisons les plus réussies de l’histoire des Frauen, sinon la plus réussie.

La victoire du titre de Frauen signifie que le FC Bayern peut célébrer à la fois ses équipes masculines et féminines en remportant la Bundesliga pour la troisième fois, après des triomphes consécutifs en 2015 et 2016. Après la belle saison des garçons, c’est formidable de voir que les filles a également connu une saison incroyable, sans parler des deux revendiquant à juste titre leur place parmi les meilleures équipes d’Allemagne.

Glückwunsch, Mädels ! Chez BFW, nous ne pourrions pas être plus fiers ! Profitez de ce titre, vous le méritez !