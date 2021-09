RUPTURE : le gouvernement espagnol approuve la pleine capacité des stades de la Liga

in

Le gouvernement espagnol a approuvé un nouveau règlement concernant la capacité des stades de la Liga, approuvant qu’il n’y aura pas de limitations et que 100% des sièges pourront être utilisés à partir de ce vendredi.

Avant l’approbation de ce nouveau règlement, une limitation de 60 % était en vigueur. Cette décision du gouvernement devait arriver tôt ou tard étant donné le grand pourcentage de personnes vaccinées en Espagne et l’énorme diminution des cas de Covid-19.

Pour le Real Madrid, les choses sont un peu différentes, mais pas à cause du Covid-19. Les constructions du nouveau Santiago Bernabeu ne sont pas terminées et il est extrêmement probable que le stade ne puisse pas être plein avant un certain temps, car le club continue de travailler pour finaliser la nouvelle arène d’ici la fin de 2022.

Pourtant, c’est une excellente nouvelle pour les fans de LaLiga, avec des matchs comme l’Atletico de Madrid contre Barcelone qui se jouent ce week-end avec une capacité de 100% autorisée dans les stades espagnols.