RUPTURE: Le Real Madrid en pourparlers avancés pour signer Eduardo Camavinga -rapport

Le Real Madrid et le Stade Rennais sont en pourparlers avancés sur un accord pour le milieu de terrain Eduardo Camavinga, selon un rapport de Canal Plus France confirmé par la suite par Fabrizio Romano. Camavinga rejoindrait le Real Madrid pour 30 millions d’euros une fois les détails réglés et l’accord devenu officiel.

Bien que les rapports indiquent que l’accord n’est pas finalisé, le fait que le contrat de Camavinga expire en 2022 et que Madrid ait définitivement l’argent pour terminer ce transfert rend cette décision très probable.

Madrid s’intéressait à Camavinga depuis l’année dernière, et des informations en provenance d’Espagne suggéraient même que Los Blancos allait achever sa signature jusqu’à ce que la pandémie de Covid-19 frappe le football européen.

Camavinga aura 19 ans cet hiver et est l’une des perspectives les plus intrigantes du monde du football, même s’il n’a peut-être pas un rôle clair et évident dans l’équipe actuelle du Real Madrid, étant donné que Modric, Kroos et Valverde seront en avance sur lui dans la rotation.