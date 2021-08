RUPTURE: Le Real Madrid renonce au transfert de Mbappe après avoir offert 200 millions d’euros – rapport

in

Le Real Madrid a renoncé à la possibilité de recruter l’attaquant Kylian Mbappe cet été, selon un rapport de Josep Pedrerol d’El Chiringuito. Los Blancos a offert 200 millions d’euros pour son transfert aujourd’hui, mais le PSG n’a jamais répondu à cette offre, reproduisant ce qu’ils ont fait avec les deux offres précédentes de Madrid.

Pedrerol a également mentionné que Mbappe est « dévasté » et que le Real Madrid commencera à travailler sur son futur contrat, qu’il sera libre de signer le 1er janvier 2022, six mois avant l’expiration de son contrat actuel avec le PSG.

Le Real Madrid a fait de son mieux pour signer Mbappe cet été car il pensait qu’un joueur de son calibre en valait la peine. Cependant, le PSG n’a jamais été contraint de vendre en raison de son immense budget et a finalement décidé de garder le joueur dans les parages et de risquer de le perdre gratuitement en moins d’un an.

À moins qu’un miracle ne se produise, la saga des transferts de Mbappe est terminée.