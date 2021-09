Rupture: Leon Goretzka devrait prolonger avec le Bayern Munich jusqu’en 2026

Une autre saga de contrats au Bayern Munich touche à sa fin. Selon un rapport du botteur, le Bayern Munich a conclu un accord complet avec le milieu de terrain Leon Goretzka, qui signera bientôt un nouveau contrat le maintenant à Munich jusqu’en 2026.

Le contrat initial de Goretzka devait expirer l’été prochain. Naturellement, le Bayern a communiqué avec la direction de Goretzka pour attacher le talentueux milieu de terrain. Les pourparlers contractuels entre les deux parties ont connu des hauts et des bas au cours des derniers mois, alors que des équipes comme Manchester United sont entrées dans le mix avec l’intérêt de signer Goretzka. Maintenant, ces pourparlers ont apparemment atteint un résultat positif.

Goretzka était apparemment désireux de rester à Munich dès le départ, ce qui a surpris de nombreux fans du Bayern lorsque les pourparlers ne se sont pas déroulés aussi bien que prévu. La rumeur disait que Goretzka voulait un accord salarial lucratif, comme cela a été le cas récemment lors des négociations entre le club et d’autres joueurs. Maintenant, heureusement, les choses auraient été clarifiées, et il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que la prolongation de Goretzka ne soit annoncée.

Nouveau : Leon Goretzka a prolongé son contrat avec le Bayern jusqu’en 2026. Le milieu de terrain Goretzka a marqué 25 buts en 117 matchs de compétition depuis son arrivée de Schalke en 2018. Il ne reste que Niklas Süle et Corentin Tolisso en tant que joueurs de la 1ère équipe du Bayern avec des contrats en cours en 2022. #FCBayern – Derek Rae (@RaeComm) 13 septembre 2021

Goretzka serait une autre prolongation de contrat importante effectuée au cours de la dernière année, avec Thomas Müller, Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala et Joshua Kimmich. Une fois que Goretzka aura signé son contrat, les seuls joueurs restants qui verront leur contrat expirer l’été prochain (2022) sont Niklas Süle et Corentin Tolisso.

Le record de Goretzka pour le FC Bayern est actuellement de 117 matchs, 25 buts, 27 passes décisives et onze trophées remportés, dont le sextuple historique du club. Non seulement il a été un excellent interprète sur le terrain, mais ses actions en dehors du terrain lui ont également valu des éloges, notamment sa sensibilisation et ses commentaires concernant l’Holocauste et son initiative « #WeKickCorona » avec son coéquipier Kimmich.

Voici de nombreux autres jeux et titres pour le fidèle non du Bayern. 8 !