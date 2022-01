RUPTURE: Leon Goretzka du Bayern Munich n’aura pas besoin d’être opéré

Selon un nouveau rapport de Bild, Leon Goretzka n’aura pas besoin d’une intervention chirurgicale pour réparer sa blessure persistante au tendon rotulien. On craignait à l’origine la semaine dernière et ce week-end que le numéro 8 du Bayern Munich ait besoin d’une opération au genou, ce qui entraînerait un passage considérable sur la touche pendant son processus de convalescence.

Heureusement, ce ne sera pas le cas et Goretzka continuera à travailler sur la gestion de sa charge d’entraînement jusqu’à ce qu’il soit capable de faire un retour complet à l’action.

Dans l’état actuel des choses, Goretzka n’a pas joué pour le Bayern depuis la victoire de Der Klassiker le 4 décembre contre le Borussia Dortmund, quand il a commencé et a chronométré un peu plus de 60 minutes. Même pour cette occasion, on savait que c’était un risque calculé de le jouer avec la blessure qu’il portait, mais Julian Nagelsmann n’avait pas exactement l’embarras du choix au milieu de terrain.

Avant le match d’ouverture de Rückrunde contre le Borussia Mönchengladbach, Nagelsmann avait fait le point sur Goretzka, confirmant qu’il était à Innsbruck pour faire examiner de plus près son tendon rotulien.

« C’est important que ça ne continue pas comme ça, car la condition est particulièrement insupportable pour lui. Nous devons maintenant emprunter d’autres chemins pour être sûrs qu’il ne sera pas absent avant quatre à cinq semaines », a déclaré Nagelsmann. « Nous avons envoyé les photos au spécialiste d’Innsbruck et nous ferons un autre examen, puis déciderons quoi faire avec le genou : s’il faut essayer de manière conservatrice ou jeter un autre coup d’œil, je dois, afin de remarquer la troisième dimension, s’il y a structure qui cause des problèmes.

Avec cette nouvelle venant d’Innsbruck, Nagelsmann peut se réjouir du fait qu’il ne sera pas sans Goretzka à long terme, mais il ne jouera probablement toujours pas contre le FC Köln et ne figurera probablement pas pour le reste du mois de janvier. Il avait une date de retour ciblée pour le choc du 5 février contre le RB Leipzig, mais il reste à voir si c’est toujours un objectif réaliste. Pour l’instant, le nom du jeu pour Goretzka est de gérer la charge progressive sur le genou affecté et de s’assurer qu’il ne revienne pas trop tôt, risquant ainsi de nouvelles complications. Il est primordial que le Bayern le maintienne en forme pour la reprise de la Ligue des champions le mois prochain et le reste de la Rückrunde.

