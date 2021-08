RUPTURE : Les combattants talibans célèbrent le départ des États-Unis d’Afghanistan avec des tirs sauvages | Monde | Nouvelles

in

Après un pont aérien chaotique près de 20 ans après avoir envahi le pays à la suite du 11 septembre, les États-Unis ont finalement retiré leurs troupes d’Afghanistan. Plus de 122 000 personnes ont été transportées par avion hors de Kaboul depuis le 14 août, la veille du jour où les talibans ont repris le contrôle du pays deux décennies après avoir été chassés du pouvoir par l’invasion menée par les États-Unis en 2001.

Le général de marine Frank McKenzie, chef du commandement central américain, a fait cette annonce lors d’un point de presse du Pentagone après que les dernières troupes envoyées pour évacuer les Américains et les Afghans menacés après le retour des talibans au pouvoir ont quitté la capitale Kaboul.

Le chef de la diplomatie américaine en Afghanistan, Ross Wilson, était à bord du dernier vol C-17, a déclaré le général de marine Frank McKenzie, chef du commandement central américain, lors d’une conférence de presse au Pentagone.

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux se sont précipités pour sauver les citoyens de leur propre pays ainsi que les traducteurs, le personnel des ambassades locales, les militants des droits civiques, les journalistes et d’autres Afghans vulnérables aux représailles.

Les évacuations sont devenues encore plus périlleuses lorsqu’un attentat suicide revendiqué par l’État islamique – ennemi à la fois de l’Occident et des talibans – a tué 13 militaires américains et des dizaines d’Afghans qui attendaient jeudi aux portes de l’aéroport.

L’opération a pris fin avant la date limite fixée mardi par le président Joe Biden, qui a hérité d’un accord de retrait des troupes conclu avec les talibans par son prédécesseur Donald Trump et a décidé plus tôt cette année d’achever le retrait.

L’administration Biden a déclaré qu’elle s’attend à ce que les talibans continuent de permettre aux Américains et à d’autres de quitter l’Afghanistan en toute sécurité une fois le retrait militaire américain terminé.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU « indique clairement que la communauté internationale est aux côtés des Afghans ».

Il a ajouté : « Il ne peut y avoir de retour à la répression ou à la terreur. Nous ferons pression d’une seule voix pour un passage sûr, l’accès humanitaire et le respect des droits humains.

Plus à venir…