Rupture: l’espoir du Bayern Munich Oliver Batista Meier a été transféré au Dynamo Dresde

Autrefois présenté comme un joyau de l’académie, l’espoir du Bayern Munich Oliver Batista Meier a été transféré au Dynamo Dresde.

Après avoir passé la campagne 2020/21 avec le SC Heerenveen en prêt, Batista Meier a 12 buts et huit passes décisives en 24 apparitions pour le Bayern Munich II cette saison, ce qui lui a probablement attiré suffisamment d’attention pour que le Dynamo Dresde ait l’impression qu’il obtiendrait toujours un joueur à la hausse.

La nouvelle a été officialisée sur le compte Twitter du Dynamo Dresde :

Le SG Dynamo Dresden a signé Oliver #BatistaMeier . Le joueur offensif passe du FC Bayern Munich au SGD avec effet immédiat et a signé un contrat jusqu’en 2025. Bienvenue à Florence sur l’Elbe, Oli ! https://bit.ly/3mTULmV #sgd1953

Philipp Kessler de Tz a tweeté les nouvelles préliminaires plus tôt dans la journée :

Oliver #BatistaMeier quitte @fcbayern et passe en deuxième division @DynamoDresden après tz information. Contrat jusqu’en 2025. #FCBayern #DynamoDresden @mano_bonke

Batista Meier était considéré comme un candidat pour une place dans l’équipe première il y a quelques années à peine, mais le contingent actuel d’ailiers du Bayern Munich s’est avéré trop difficile à pénétrer. Leroy Sane, Kingsley Coman, Serge Gnabry et Jamal Musiala ont tous été trop bons.

Batista Meier, quant à lui, pourrait profiter d’un nouveau départ avec un club prêt à s’engager envers lui et lui donner l’opportunité d’une opportunité cohérente dans la première équipe.

« Je suis très content de mon transfert au Dynamo Dresde et en 2. Bundesliga. J’aborde cette opportunité avec beaucoup d’ambition. J’aimerais faire mes prochains pas dans le football professionnel ici. J’attends vraiment avec impatience les premières séances d’entraînement et mes nouveaux coéquipiers », a déclaré Batista Meier dans un communiqué publié par le Dynamo Dresde via Twitter.