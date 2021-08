Rupture : Lionel Messi trouve un accord avec le Paris Saint-Germain

in

Selon un rapport du journal français L’Equipe, Lionel Messi, l’un des plus grands footballeurs de l’histoire du sport, signera avec le Paris Saint-Germain.

Après avoir passé toute sa carrière senior au FC Barcelone, Messi troquera le rouge et bleu des Blaugrana contre le rouge et bleu des Parisiens. Les rapports indiquent que Messi signera un contrat cet après-midi et que son avion devrait atterrir à Paris dans les prochaines heures.

Les détails du contrat (par Fabrizio Romano) montrent que le PSG donnera à Messi un contrat de deux ans avec une option de prolongation jusqu’en juin 2024. Il touchera 35 millions d’euros avec des ajouts.

Lionel Messi rejoint le PSG… C’EST PARTI ! Accord total conclu sur un contrat de deux ans. Possibilité de prolongation jusqu’en juin 2024. Salaire d’environ 35 M€ net par saison, suppléments inclus. #Messi Messi a définitivement accepté la proposition de contrat du PSG et sera à Paris dans les prochaines heures. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 août 2021

Messi rejoindra ses compatriotes argentins Angel Di Maria, Mauro Icardi et Leandro Paredes ainsi que le manager Mauricio Pochettino. Il retrouvera l’ancien compatriote barcelonais Neymar pour la première fois depuis la saison 2016-17.

Lionel Messi quitte Barcelone en tant que meilleur buteur de tous les temps du club avec 672 buts officiels toutes compétitions confondues après avoir rejoint la première équipe en 2004.

Malgré nos meilleurs espoirs de le voir dans le rouge du Bayern Munich, il semble que ces rêves devront vivre un autre jour.