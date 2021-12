Rupture: Michael Cuisance du Bayern Munich déménagera à Venise pour un contrat d’une valeur de 3 à 4 millions d’euros par rapport

Selon le journaliste italien Gianluca DiMarzio, le milieu de terrain du Bayern Munich Michael Cuisance a pris la décision de déménager à Venise pour un transfert permanent.

Le transfert devrait valoir entre 3 et 4 millions d’euros et entraînerait le transfert immédiat de Cuisance du côté italien :

La négociation est dans les derniers détails, le joueur est déjà en ville pour effectuer des visites médicales. Dans ces heures, il a dû choisir entre Venise et le CSKA Moscou, mais il a finalement opté pour l’Italie. Bientôt, il pourra commencer son nouveau défi.

Cette décision pourrait représenter la dernière chance de Cuisance de prouver qu’il a la capacité – et la mentalité – de jouer à un niveau élevé de football. Ses compétences et son talent ont toujours été évidents, mais l’attitude du Français a été remise en question au Borussia Mönchengladbach, au Bayern Munich et à l’Olympique de Marseille, où il a passé la saison dernière en prêt.

Le retour financier attendu de Venezia devrait représenter environ la moitié de ce que le Bayern Munich a initialement payé pour Gladbach.