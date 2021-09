RUPTURE : New Look nomme Mike Coupe au poste de président non exécutif

“La contribution d’Alistair à New Look a été inestimable.” : PDG de New Look. // À partir du 29 septembre, Mike Coupe succédera à Alistair McGeorge en tant que président non exécutif de New Look // Coupe a déclaré qu’il était impatient de travailler en étroite collaboration avec le PDG du détaillant et de générer une croissance à long terme et durable

New Look a annoncé que Mike Coupe succédera à Alistair McGeorge en tant que président non exécutif du détaillant, à compter du 29 septembre.

L’expérience précédente de Coupe comprend le directeur général de J Sainsburys plc pendant plus de six ans jusqu’en 2020, qui comprenait la croissance de son activité Tu Clothing et les acquisitions réussies de Home Retail Group, l’ancienne société mère d’Argos et d’Habitat.

Il est également président non exécutif d’Oak Furnitureland et de Harding Retail.

Coupe succédera à McGeorge qui, après un mandat antérieur en tant que président de 2011-2014, est revenu chez New Look en tant que président exécutif en novembre 2017 pour lancer la stratégie de redressement du détaillant.

McGeorge s’est retiré des opérations quotidiennes pour devenir président non exécutif en janvier 2020, suite à la nomination de Nigel Oddy au poste de directeur général.

Le président non exécutif sortant de New Look, Alistair McGeorge, a déclaré : « Après quatre ans en tant que président, le moment est venu pour moi de me retirer. New Look est dans une position remarquablement meilleure maintenant qu’elle ne l’était lorsque j’y suis retourné en 2017.

«Cela est fondamentalement dû aux mesures décisives prises pour restructurer l’entreprise sur le plan opérationnel et financier, et pour récupérer le large attrait et la grande valeur pour lesquels New Look est connu, qui a été dirigée par Nigel et son équipe.

« Je laisse l’entreprise entre des mains incroyablement compétentes et la société bénéficiera grandement de l’expertise, de l’expérience et de la supervision inestimables de Mike alors qu’elle cherche à poursuivre sur la trajectoire positive sur laquelle elle s’est engagée. »

Mike Coupe, nouveau président non exécutif, a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre New Look en ce moment. En tant que marque leader de vêtements pour femmes connue pour sa mode très attrayante, l’entreprise a une opportunité importante à capitaliser grâce à son modèle omnicanal et à sa clientèle fidèle.

« Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Nigel et le reste de son équipe pour assurer une croissance à long terme et durable. »

Nigel Oddy, PDG de New Look, a déclaré : « La contribution d’Alistair à New Look a été inestimable. Il a fourni une vision stratégique, une expérience opérationnelle et des conseils avisés au Conseil au cours de son mandat. Il quitte l’entreprise avec une stratégie claire et en position de force pour la croissance future.

« Je suis ravi que Mike rejoigne la société en tant que président, et après avoir déjà passé du temps avec lui, nous partageons tous les deux le même enthousiasme et le même enthousiasme pour mettre en œuvre notre stratégie, grâce à la combinaison d’un modèle omnicanal cohérent, de magasins idéalement situés et de la sensation -bonne mode à des prix imbattables.

