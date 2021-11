Rupture : Serge Gnabry et Jamal Musiala du Bayern Munich se font vacciner

Enfin une bonne nouvelle sur le front du Bayern Munich COVID-10 — Serge Gnabry et Jamal Musiala ont été vaccinés.

Selon un rapport de kicker, les deux Allemands ont maintenant reçu leur premier vaccin. C’est un grand pas dans la bonne direction pour les joueurs et l’équipe, qui a été privée de talent en raison des mesures de quarantaine.

Dans le cas de Musiala, il a suivi la recommandation de la Commission permanente de vaccination (STIKO), qui ne considérait pas les vaccins nécessaires pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Musiala a eu 18 ans en février dernier, il était donc une très faible priorité pour recevoir le vaccin au cours des derniers mois, même après sa majorité.

Néanmoins, le jeune international allemand a reçu sa première dose d’un des médecins de l’équipe du Bayern, tout comme son compatriote Gnabry. Cela devrait effectivement mettre un terme au drame entourant au moins deux des cinq joueurs non vaccinés du Bayern. Dans le cas de Gnabry, parce qu’il a déjà fait face à un test COVID positif auparavant, il n’aura pas besoin d’une deuxième dose et sera considéré comme complètement vacciné dans deux semaines.

Cela laisse Eric Maxim Choupo-Moting, Joshua Kimmich et Michael Cuisance dans les trois derniers du Bayern Munich. Selon les informations de Bild, ces deux derniers envisageraient sérieusement de se faire vacciner. Le seul problème concernant la vaccination immédiate est la fin de saison actuellement chargée. Après le match à Kiev, le Bayern a encore six matchs à disputer jusqu’à la trêve hivernale. Le docteur de l’équipe nationale allemande, le professeur Tim Meyer, a publié une lettre de recommandation conseillant aux joueurs non vaccinés de se faire vacciner, mais déconseillant également de se faire vacciner dans les phases de haute performance avant les vacances d’hiver.

Néanmoins, il est toujours encourageant de constater que les joueurs s’ouvrent désormais à la vaccination, et comme la trêve hivernale est dans environ trois semaines, cela coïnciderait avec le moment où Musiala et les autres, s’ils choisissent de se faire vacciner, reçoivent leur deuxième dose.