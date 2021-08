Juliet est rejointe par Morgan Wright, qui récapitule la télé-réalité sur TikTok, pour parler de l’épisode de lundi soir de Bachelor in Paradise. Ils parlent de Maurissa abandonnant Connor B. pour Riley (5:45), la relation d’Ivan et Jessenia étant potentiellement sur les rochers (15:30) et le drame entre Demi, Mari et Kenny (40:14).

Animatrice : Juliette Litman

Invité : Morgan Wright

Productrice : Kaya McMullen

