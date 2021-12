Photographe Déborah Samuel est crédité d’avoir capturé les images de couverture d’album désormais emblématiques pour le SE RUER albums « Ondes permanentes », « Images animées », « Sortie… à gauche de la scène » et « Signaux ». Maintenant dans l’année du 40e anniversaire de « Images animées » – longtemps considéré comme l’un des albums classiques de tous les temps du rock – les fans pourront obtenir des prises de vue extrêmement rares à partir du tournage de la couverture de l’album.

Incroyablement, ces « Images animées » les photographies n’ont jamais été rendues publiques. Aucune version alternative n’est apparue dans les magazines, dans les calendriers, dans les livres ou en ligne où que ce soit, et est maintenant disponible pour la première fois avec la sortie du Collection Déborah Samuel.

Cette collection organisée en édition ultra-limitée contient : trois couvertures d’album avant alternatives, trois couvertures d’album arrière alternatives et douze photographies d’art d’album intérieures alternatives des deux Alex Lifeson et Geddy Lee tiré de l’original « Images animées » séance photo.

« Je me souviens clairement du jour Déborah mis en place pour cette couverture, et en particulier la série intérieure de la « Images animées » photographies », a déclaré Fils de la vie. « Je sautais dans le noir avec un flash lumineux clignotant, ce qui était pour le moins désorientant, mais les résultats correspondent si bien au concept de l’album, et j’ai adoré les photos finales qu’elle a produites. Je suis ravi de les revoir. et rendre les couvertures et ces photos intérieures disponibles à l’appui de Raisins pour l’humanité. »

En partenariat avec Authentique définitif, Raisins pour l’humanité soutient le Fondation Genius 100‘s (G100) Gift of Sight Campaign et Himalayan Cataract Project (HCP). Le produit de la vente de cette collection spéciale anniversaire de photographies fournira les fonds nécessaires pour effectuer autant de chirurgies de restauration de la vue (125 USD par personne) que possible pour les personnes dans le besoin dans diverses régions sous-financées du monde où HCP exerce ses activités. Ces groupes s’efforcent d’éradiquer la cécité évitable et curable dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

« Je suis très reconnaissant à Déborah pour avoir généreusement mis ces photographies rares à la disposition de nos fans, dont les bénéfices aideront à rendre la vue aux aveugles », a commenté Lee.

Pour voir ou acheter une sélection de la collection, visitez www.movingpictures40.com.

