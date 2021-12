Rush célèbre les « images émouvantes » avec de rares photos de Deborah Samuels

Photographe Deborah Samuel et Se précipiter publiera des photographies extrêmement rares du tournage de la couverture de l’album pour Images animées, à l’occasion du 40e anniversaire du disque séminal.

Ces photographies de Moving Pictures n’ont jamais été rendues publiques. Aucune version alternative n’est apparue dans les magazines, dans les calendriers, dans les livres ou en ligne où que ce soit, et n’est désormais disponible pour la première fois avec la sortie de la collection Deborah Samuel.

Cette collection en édition ultra-limitée contient : trois couvertures d’album alternatives, trois couvertures d’album alternatives et douze photographies d’art d’album d’intérieur alternatives d’Alex Lifeson et de Geddy Lee prises à partir de la séance photo originale de Moving Pictures.

« Je me souviens clairement du jour où Deborah a préparé cette couverture, et en particulier la série intérieure des photographies de Moving Pictures », a déclaré Lifeson. «Je sautais dans le noir avec un flash lumineux qui clignotait, ce qui était pour le moins désorientant, mais les résultats correspondent si bien au concept de l’album, et j’ai adoré les photos finales qu’elle a produites. Je suis ravi de les revisiter et de rendre les couvertures et ces photos d’intérieur disponibles pour soutenir Grapes For Humanity.

En partenariat avec Definitive Authentic, Grapes For Humanity soutient la campagne Gift of Sight de la Genius 100 Foundation (G100) et le projet Himalayan Cataract (HCP). Le produit de la vente de cette collection spéciale anniversaire de photographies fournira les fonds nécessaires pour effectuer autant de chirurgies de restauration de la vue (125 USD par personne) que possible pour les personnes dans le besoin dans diverses régions sous-financées du monde où HCP exerce ses activités. Ces groupes s’efforcent d’éradiquer la cécité évitable et curable dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

« Je suis très reconnaissant à Deborah d’avoir généreusement mis ces photographies rares à la disposition de nos fans, dont les bénéfices aideront à rendre la vue aux aveugles », a commenté le bassiste et chanteur de Rush Geddy Lee.

Visitez le site officiel du 40e anniversaire de Moving Pictures pour plus d’informations.