Ian Rush a dit aux fans d’Everton de » regarder à long terme » lorsqu’ils se demandent si Rafa Benitez devrait être limogé en tant que manager.

L’Espagnol subit une pression croissante au milieu de la mauvaise forme d’Everton. La défaite serrée de dimanche contre Brentford a vu leur série sans victoire s’étendre à sept matchs en Premier League.

Les rapports suggèrent que le conseil d’Everton envisage des remplaçants potentiels, avec le patron du Danemark Kasper Hjulmand un des premiers favoris.

Benitez pourrait se voir attribuer un seul match de plus, le derby du Merseyside mercredi contre Liverpool, pour sauver son emploi.

Le joueur de 61 ans a beaucoup d’histoire avec les rivaux des Toffees, les ayant emmenés au titre de la Ligue des champions en 2005.

Interrogé sur Benitez, Rush a déclaré (via Daily Mail) : « Si Liverpool gagne et gagne bien, Rafa ressentira sans aucun doute un peu de chaleur du soutien des Toffees et de la presse, mais c’est le football et il sera prêt pour ça.

« Nous l’avons vu récemment avec Steve Bruce et Ole Gunnar Solskjaer perdre leur emploi – c’est une industrie impitoyable. Mais Rafa est pleinement conscient de ce dans quoi il s’est engagé.

« Il y a déjà de la pression car ils n’ont pas gagné depuis sept matches de championnat. Cette course sera encore plus difficile à supporter s’ils perdent contre leurs rivaux locaux mercredi.

« Mais je pense que les gens devraient regarder à long terme plutôt qu’à court terme et je n’ai aucun doute que Rafa va changer les choses à Everton quoi qu’il arrive dans le derby.

« Le match de Liverpool est une grande chance de faire bonne impression, mais s’ils n’obtiennent pas de résultat, il y aura d’autres gros matchs à venir et ils commenceront sûrement à gagner. »

Tottenham et Arsenal fermement en course pour attaquer la Serie A pour un attaquant mortel

Rush qualifie Benitez de « courageux » pour le changement d’Everton

Benitez a haussé les sourcils lorsqu’il a déménagé à Goodison Park cet été. Son arrivée a été critiquée par certains supporters d’Everton, qui ont pointé du doigt son empannage de « petit club » en février 2007.

Sur le commutateur, Rush a déclaré: « Quand Rafa est allé à Everton, je dois dire que j’ai été un peu surpris, mais je pense qu’il voulait juste revenir dans [Premier League] le football et le travail d’Everton sont arrivés.

« Rafa vit dans la région, donc cela avait beaucoup de sens à certains égards, mais c’était une décision courageuse de sa part.

«Il connaît les habitants de Liverpool, il aime la ville et est très connecté avec les habitants. Je pense que c’est en partie ce qui l’a attiré à Everton. Il cherche désespérément à réussir et à donner à ses supporters quelque chose à redire.

« Il a confiance en ses propres capacités et moi aussi. C’est un bon rendez-vous et je pense que cela fonctionnera avec le temps. »

LIRE LA SUITE: Benitez plaide Farhad Moshiri au milieu des discussions selon lesquelles la meilleure star d’Everton pourrait être vendue