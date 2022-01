Stern Pinball, Inc. a annoncé une nouvelle gamme de flippers célébrant l’emblématique groupe de rock progressif canadien SE RUER. SE RUER Les flippers sont disponibles dans les modèles Pro, Premium et Limited Edition (LE).

SE RUER a d’abord fait irruption sur la scène lorsque sa chanson, Working Man, a traversé les ondes radio pirates de Toronto, au Canada, à Cleveland, dans l’Ohio, puis dans le reste de l’Amérique du Nord et du monde. Leur magnum opus « 2112 » représente l’une des plus grandes œuvres du rock progressif. SE RUERLa musique de reste en rotation constante à ce jour. Absolument sans compromis de toutes les manières imaginables, le groupe comprenait le bassiste, le claviériste et le chanteur principal Geddy Lee, guitariste Alex Lifeson et le regretté batteur, percussionniste et parolier Neil Peart.

Arrière‘s SE RUER flippers, reflètent l’énergie, l’excitation et l’expérience d’un live SE RUER concert. Dans cette aventure épique de flipper musical, les joueurs voyageront avec SE RUER À travers le temps.

Immergé dans l’exclusivité SE RUER des séquences de concert et guidé par le discours personnalisé de Alex Lifeson, Geddy Lee, et un autre membre du Canadian Rock Hall Of Famer Ed Robertson du DAMES NUES, les joueurs connaîtront SE RUER et leur musique emblématique comme jamais auparavant. Cette SE RUER Le concert de flipper sous verre présente seize chansons emblématiques, accentuées par des effets sonores et lumineux. Les chansons comprennent « Combat tête baissée », « En être loin », « Une petite victoire », « Travailleur », « 2112 », « Tom Sawyer », « L’esprit de la radio », « Libre arbitre », « Cygnus X-1 » (« Livre 1 : Le voyage » et « Livre deux : les hémisphères »), « Le gros sous », « Subdivisions », « Feux de la rampe », « Voler de nuit », « La Villa Strangiato », « Jour de la Bastille » et « Barchetta rouge ».

SE RUER les flippers comprennent ArrièreLe nouveau système Insider Connected, qui permet aux joueurs d’interagir avec le jeu et un réseau mondial de joueurs de diverses manières. Stern Insider Connected fournit des fonctionnalités de divertissement dynamique et d’engagement des joueurs. Insider Connected fournit également un ensemble d’outils axé sur l’opérateur pour piloter le jeu de localisation et gérer à distance tous les aspects des machines. L’inscription à Insider Connected est disponible sur insider.sternpinball.com/.

Voyagez dans le temps avec SE RUER en tirant des flippers à travers une Time Machine électromagnétique sculptée sur mesure. Les joueurs exploreront Red Barchetta, Subdivisions et Fly By Night Multiball action. le SE RUER L’expérience de flipper des modèles Premium et LE comprend une rampe motorisée avec des effets d’éclairage personnalisés et une horloge Clockwork Angels sculptée sur mesure, inspirée de Neil Peartla grosse caisse de leur « Machine à remonter le temps » tour. Cette horloge motorisée s’illumine et lorsqu’elle sonne minuit, les joueurs seront transportés dans une frénésie Headlong Fight Multiball.

Les fonctionnalités supplémentaires des modèles Premium et LE incluent un système de métro personnalisé, des flippers verrouillables pour libérer un Far Cry Multiball à haute énergie. L’upkicker vertical « Dead End » propulse les flippers vers le haut d’un retour supplémentaire de rampe en forme de fil pour une action de flipper non-stop. En guise de rappel, une banque de trois cibles de chute musicales garde un verrou de balle secret pour que les joueurs découvrent un Multiball Freewill surrénalisé pour continuer leur voyage de flipper musical.

Limitée à 1 000 machines LE dans le monde, la version LE à collectionner comprend le système d’éclairage Expression. Avec 96 LED RVB intelligentes, le système d’éclairage Expression permet un contrôle complet du spectre des couleurs. Positionné dans des poches découpées dans les côtés de l’armoire pour fournir un éclairage complet du terrain de jeu sur le thème des couleurs, ce système d’éclairage intégré du terrain de jeu est synchronisé avec des spectacles de lumière personnalisés spécialement conçus pour chaque chanson et dynamiquement réactifs aux événements du jeu. La version LE comprend également une lunette arrière en miroir couleur exclusive inspirée de « Les anges mécaniques » illustration d’armoire personnalisée emblématique, armure de flipper en forme de guitare ultra-brillante et enduite de poudre, une arche inférieure dédicacée par un designer personnalisé, des lames d’art intérieures exclusives, un système audio amélioré, un verre de plateau de flipper anti-reflet, un moteur de shaker, une plaque numérotée séquentiellement, et un certificat d’authenticité signé par Arrière Président et PDG Gary Stern.

« Partenariat avec SE RUER, nous avons créé une expérience de flipper musical que chaque fan voudra explorer. Une musique incroyable, des jouets mémorables, une action de flipper mécanique unique et un discours personnalisé donneront aux joueurs l’impression d’être en tournée avec le groupe », a déclaré Arrière. « En mémoire de Neil Peart, nous avons également décidé de soutenir le Bourse de recherche Neil Peart parrainé par le Fondation Glioblastome alors qu’il recherche des remèdes pour ce cancer mortel du cerveau. »

SE RUER flippers seront présentés virtuellement à la presse et au public pour la première fois au Salon de l’électronique grand public (CES) à Las Vegas du 5 au 8 janvier.

SE RUER flippers et accessoires sont disponibles dès maintenant auprès des Flipper arrière distributeurs et revendeurs dans le monde entier.