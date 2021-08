Rush Propst est de retour dans “Titletown High” de Netflix, mais a-t-il changé ?

Note de l’éditeur: Spoilers à venir.

À la fin de l’épisode 4 de la nouvelle série Netflix Titletown High, sorti aujourd’hui, l’entraîneur de football en chef du lycée Valdosta appelle son quart-arrière à une réunion. La mère du joueur entre dans la pièce quelques secondes plus tard.

Les Wildcats ont remporté deux matchs de suite sans céder un point pour passer à 3-3 cette saison. Une série de victoires, l’entraîneur le sait, suffira à pousser l’équipe vers les séries éliminatoires – peut-être même avec l’avantage du terrain.

« Maintenant, nous savons où vous en êtes », commence l’entraîneur. « Vous êtes le gars qui va nous mener (à) réussir ou ne pas réussir. Tu sais, je pense que tu as persévéré dans certaines choses, et je pense que c’est une bonne chose.

« Ce dont je suis ici pour te parler, et pourquoi je voulais que ta maman entende ça, c’est que je suis préoccupé, par le type d’enfant que tu es, par cette situation de petite amie. Et, maman, ce n’est pas une bonne situation.

“Vous ne pouvez pas être mon quart-arrière et continuer dans cette voie.”

L’épisode se termine avec le quart-arrière regardant fixement.

On ne sait pas si Amari Jones, la junior charismatique et à maturation rapide, sait à quel point cette conversation est vraiment bizarre. L’entraîneur-chef qui lui parle est Rush Propst, qui est devenu célèbre en dirigeant Hoover High et en apparaissant sur le tube MTV Two-A-Days il y a 15 ans.

Propst quitterait ce travail et la dynastie qu’il a bâtie, au milieu de la révélation qu’il ** avait une deuxième famille entière. ** (Il a également été accusé d’avoir eu une liaison avec un administrateur impliqué dans le changement de notes des joueurs ; cette.)

Peut-être que Propst a appris par expérience que les relations peuvent être une distraction. Ou peut-être est-ce juste une manipulation de footballeur à l’ancienne. Vous ne pouvez jamais vraiment le dire, c’est ainsi que cela se passe généralement avec Propst, qui parvient à être à la fois remarquablement direct tout en semblant toujours avoir un secret qu’il pourrait mais ne partagera probablement pas.

Au fond, Titletown High est à bien des égards un suivi de Two-A-Days. Cela donne au producteur exécutif Jason Sciavicco une chance de revisiter le projet qui a propulsé sa carrière à 24 ans et fait de Propst l’entraîneur de lycée le plus célèbre du pays. Voici, 15 ans plus tard, une étude sur la façon dont le temps a tout changé : la télé-réalité, des lycéens, un entraîneur de football acariâtre.

Il est impossible de deviner si cela peut reproduire le succès – Two-A-Days était à un moment donné l’émission la plus populaire de MTV et a contribué à engendrer une vague de séries documentaires intégrées avec l’équipe – est impossible à deviner. La formule semble bien usée à ce stade (Netflix a eu des saisons Last Chance U au cours des étés précédents) et ce n’est pas vraiment nouveau que des lycéens s’expriment en vidéo; ils se filment la plupart du temps, de toute façon.

Mais si vous donnez une chance à l’émission – passez simplement la vague initiale de vous rappeler à quel point il peut être écoeurant d’être au lycée – vous trouverez un regard chaleureux et généreux sur le fait de grandir aujourd’hui. Et de jouer au football dans un autre endroit où le football compte trop pour les adultes qui parviennent généralement à causer la plupart des problèmes.

Sciavicco, qui allait produire un regard brûlant sur le football des jeunes appelé Friday Night Tykes, puis s’intégrer pendant des saisons avec Notre Dame et Florida State, a toujours eu l’idée de rattraper Propst dans le fond de son esprit. Ensuite, Propst a atterri dans le programme d’études secondaires le plus gagnant du pays.

« Semblait être le bon moment », dit Sciavicco.

Les Wildcats ont remporté 24 titres de l’État de Géorgie, mais un seul ce siècle et bien que toute la pression d’être un programme dominant existe en ville, les éléments qui composent réellement un tel programme font défaut, selon Propst. Il met l’équipe à travers une pré-saison fiévreuse – il dirige ses attaques à un rythme effréné – tout en disant simultanément à ses joueurs que 1) le programme est rompu et 2) néanmoins, leur objectif devrait être un titre d’État.

Titletown High est en fin de compte une émission sur les enfants. L’un d’eux, le quart-arrière Jake Garcia, est l’athlète d’élite adulte par excellence : un engagement de l’USC (qui a finalement signé avec Miami), il a déménagé en ville parce que la Californie a annulé le football en raison de Covid-19. Il est finalement déclaré inéligible et quitte l’équipe.

Grayson Leavy, quant à lui, est un ailier défensif de deuxième année qui vacille entre deux filles… mais aussi entre des réalisations profondes et des justifications ridicules alors qu’il se comprend.

La mère de Jones l’encourage à se concentrer sur le football et l’école et à ne pas sortir, mais il ne peut pas résister à Morgan Miller, un camarade de classe farouchement passionné et déterminé à le faire sortir de l’abri des livres et du groupe.

Sciavicco nous donne un regard immersif sur la vie des étudiants alors que la pandémie de coronavirus tourbillonne. Ils en vivent tellement sur leurs téléphones, une source de frustration pour Propst. « Ce qu’ils ont perdu, c’est cette capacité d’être en tête-à-tête, cette interaction personnelle, parce qu’ils n’ont pas à le faire », me dit-il. « Vous vous asseyez avec eux et vous devez leur extraire des choses. »

Pourtant, ils n’hésitent guère à avoir des conversations intimes devant la caméra. « Ils sont remarquablement ouverts et ils s’y adaptent si rapidement », dit Sciavicco.

Propst reste un personnage anti-Ted Lasso. Bien sûr, il porte une visière, déploie une voix traînante du Sud désarmante et peut – va – parler à n’importe qui. Il est plus mince maintenant – il était cloué au lit et avait des pensées suicidaires alors qu’il luttait contre le cancer quelques années après avoir quitté Hoover – et ses cheveux sont devenus blancs. Il a l’air moins grandiloquent, plus grand-père, et, bien qu’il me dise qu’il regrette à quel point il semblait impétueux et hargneux dans Two-A-Days, il est à peu près le même entraîneur sur le film maintenant, dépréciant et défiant constamment ses joueurs dans l’espoir qu’ils saura relever ses défis.

Ils le font pour la plupart, comme ils le font habituellement pour lui, et Valdosta semble être sur le point de regagner la place qui lui revient dans le football lycée géorgien. Parmi beaucoup de ses joueurs, Propst est une figure vénérée ; ils se réunissent chez lui pour manger et étudier, et il parle fièrement des joueurs qui se dirigent vers l’université grâce à une bourse.

Puis, dans les dernières minutes du spectacle, tout s’effondre. Un homme nommé Nub Nelson, qui, oui, a perdu son bras quand il était plus jeune, a survolé l’histoire pendant la majeure partie de la série. Le directeur exécutif du groupe d’appoint des Wildcats, il se heurte à Propst et un enregistrement qu’il a fait de l’entraîneur discutant d’une caisse noire pour payer les recrues devient public.

Maintenant, Propst n’est plus dans le football et Valdosta est, pour la première fois dans l’histoire de l’école, inéligible pour les séries éliminatoires. Propst est retourné en Alabama, non loin de l’endroit où il a grandi, et se concentre sur le fait d’être papa.

« J’ai passé tellement de temps à élever d’autres enfants », dit-il, « que mes enfants ont peut-être été un peu trompés. »

Il pense qu’il redeviendra entraîneur un jour et dit que toute l’histoire de ce qui s’est passé à Valdosta finira par sortir. « Il a toujours fallu du temps pour que la vérité éclate », dit-il.

La vérité sur son autre famille à Hoover est la suivante : il a finalement divorcé de sa première femme, Tammy, pour épouser sa petite amie Stefnie. C’est l’autre femme présente à la réunion où Amari apprend qu’il doit rompre avec Morgan.

Ils ont trois enfants, tous nés alors que Propst était à Hoover et cachait sa relation; le plus âgé est un junior au lycée. Un récepteur large, comme son père l’était. Dans une scène du dernier épisode de Titletown High, Propst doit leur dire que son monde, et donc le leur, a de nouveau été bouleversé par un scandale. Sciavicco a fait carrière en filmant des moments bruts comme celui-ci et même il avait l’impression de s’immiscer dans ce moment.

Je demande à Propst pourquoi la controverse l’a suivi, et il dit que c’est un mélange de son succès, de sa personnalité et de ses erreurs. Il parle d’apprendre du passé, de faire filmer Sciavicco presque chaque seconde de sa vie et de la condenser en un récit cohérent et cohérent. Il n’a pas encore vu Titletown High. Il a hâte de savoir ce que les autres vont penser. Il a hâte de savoir ce qu’il va penser.

« Jason me connaît mieux que moi, dit-il. «Mais je me souviens d’une époque, à Hoover, où nous avions participé à quatre matchs consécutifs pour le titre d’État, en avions remporté trois sur quatre, et nous étions dans le bus de retour et, sans mentir, nous avons eu une réunion du personnel avant même est sorti pour faire la fête. Nous devions planifier ce qu’il fallait faire ensuite.

« Je ne pense pas que c’est ce que je suis maintenant. Mais, ce monstre est toujours florissant à Hoover, donc, je ne sais pas.