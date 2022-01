Russell : 2022 va être incroyablement intense

George Russell entame le chapitre le plus important de sa carrière en Formule 1, désormais pilote Mercedes, il se méfie des défis beaucoup plus difficiles des équipes rivales, dans ce qu’il s’attend à être une saison 2022 incroyablement intense.

C’est le travail de rêve de pilote de course, conduire pour les champions du monde en série Mercedes, mais avec cela, il comporte de formidables responsabilités pour l’Anglais de 23 ans, notamment faire correspondre jusqu’à sept fois champion de F1 Lewis Hamilton en tant que coéquipier.

Mercedes a dominé l’ère turbo-hybride, remportant huit titres de constructeurs F1 d’affilée et sept titres de pilotes F1 ; un pour Nico Rosberg et six pour Hamilton. Mais en 2022, avec un nouveau paquet de réglementations visant à niveler un terrain de jeu déséquilibré de longue date, tout peut arriver car les « démunis » ont la chance d’égaler les « ayants » ou au moins d’essayer.

Alors que d’anciennes puissances telles que McLaren et Ferrari devraient être à nouveau en lice, le règlement qui débutera lors de l’ouverture de la saison prévue cette année à Bahreïn devrait-il tenir ses promesses. Ni l’un ni l’autre ne peut se permettre de ne pas être…

Il y a cinq équipes toutes capables de vraiment faire quelque chose de spécial

Prédire un ordre hiérarchique pour la prochaine saison du Championnat du monde de F1 n’a pas de sens à ce stade de l’année car toutes les équipes sont à toute vapeur dans leur projet 2022.

Russell se méfie des rivaux de Mercedes et a expliqué pourquoi : « Une équipe comme Ferrari qui a traversé une période difficile au cours des deux dernières années va avoir tellement faim, surtout avec ce nouveau changement de règle, de revenir se battre, comme McLaren comme bien.

« Ces équipes ont l’infrastructure, le talent au sein du département d’ingénierie, avec les pilotes également, pour vraiment se battre.

« Je crois vraiment qu’il y a cinq équipes toutes capables de vraiment faire quelque chose de spécial, donc vous devez être absolument dessus, et je pense que le développement va être absolument essentiel », a déclaré Russell à F1.com.

Les tests des nouvelles voitures de F1 ont lieu lors du premier à Barcelone du 23 au 25 février, suivi du deuxième et dernier test à Bahreïn du 10 au 12 mars, mais Russell ne pense pas que cela révélera grand-chose : « Ce ne sera pas celui qui a la voiture la plus rapide des tests.

« C’est celui qui parvient à bien comprendre la voiture et peut développer et construire à partir de ces fondations tout au long de l’année. Et je pense que toutes les équipes vont faire de gros progrès de la première course à la fin de la saison », a prédit Russell.

Côté course et côté hors-piste, ça va être incroyablement intense

En tant que pilote Williams, ancré du mauvais côté de la grille, Russell s’est néanmoins imposé comme un Young Gun à prendre en compte. Mûr au-delà de ses années, n’ayant pas peur de dire ce qu’il pense. Par conséquent, rien de surprenant à ce que Mercedes le considère comme l’héritier de Hamilton, 37 ans.

Cependant, passer à une grande équipe comme Mercedes ajoutera une pression et des défis différents, couplés à une gigantesque saison de 22 courses à venir pour Russell : « Ce sera l’année la plus intense de ma vie en termes de programme de course, mais aussi de un côté hors piste et marketing des choses.

« Passer de Williams, où j’ai été assez chanceux d’une certaine manière, de ne pas avoir à faire autant d’activités de marketing simplement à cause de la nature du poste dans lequel nous occupions, à Mercedes, où nous avons des tonnes de sponsors et de nombreux d’engagements que les conducteurs doivent respecter.

«Ce sera également à l’arrière de COVID. Avec tous les pilotes et toutes les équipes, tout va monter en puissance car les partenaires ont raté 18 mois d’activation.

« Du côté de la course et du côté hors piste, ça va être incroyablement intense », a ajouté Russell qui a effectué des tests pour sa « nouvelle » équipe à Abu Dhabi le mois dernier.

Et rétrospectivement, bien sûr, il aurait peut-être remporté le Grand Prix Sakhir 2020 lorsqu’il a remplacé Hamilton, affligé de Covid-19. Mais aussi le week-end où il a été universellement réalisé que Russell était la vraie affaire et devait une promotion. Maintenant, il l’a.

Des choses que vous aimez voir. 6⃣3⃣🥰 pic.twitter.com/wTbm8MwNSD – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 5 janvier 2022