“Russell a besoin de patience, d’humilité contre un champion 7x”

in

Felipe Massa dit que George Russell doit être « patient et humble » la saison prochaine, alors qu’il s’aligne aux côtés d’un septuple champion du monde, comme Massa l’a fait en 2006.

En 2006, Massa a connu sa première saison avec une équipe de premier plan en Formule 1, échangeant Sauber contre Ferrari.

Cette décision de promouvoir le Brésilien signifie qu’il s’est retrouvé à courir aux côtés du septuple champion du monde Michael Schumacher, à l’époque le pilote le plus titré de tous les temps en Formule 1.

Russell se retrouvera dans une position similaire la saison prochaine, passant de Williams à Mercedes où il sera partenaire du septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Massa dit que c’est une excellente opportunité pour Russell d’apprendre de l’un des meilleurs, sinon le meilleur sur la grille d’aujourd’hui.

“J’ai eu ma première opportunité avec une grande équipe comme Ferrari”, a-t-il déclaré à Sky Italia. “Nous savons à quel point il est difficile de monter dans une Ferrari quand à côté de vous Michael Schumacher.

“J’ai essayé d’apprendre beaucoup, j’ai essayé de faire ce qu’il a fait, de le suivre, de faire la même chose, [and thinking] ce que je pourrais faire différemment, cela pourrait peut-être me donner un plus grand avantage.

« J’ai réussi à apprendre et à grandir pendant le championnat. Et cela m’a donné beaucoup de force parce que tu te sentais fort au sein de l’équipe et tu sentais que tu pouvais gagner ou faire la pole. C’est sûr que c’était très important pour moi, ça m’a fait beaucoup grandir.

« Et je pense que Russell est un pilote spécial. C’est un pilote qui a une vitesse vraiment incroyable.

« Ce qu’il a prouvé jusqu’à présent, c’est un pilote qui a besoin d’une voiture compétitive, c’est un pilote qui peut prouver beaucoup quand la voiture sera la bonne pour lui.

“C’est sûr qu’il a un coéquipier qui, nous le savons, n’est pas facile. Mais je pense qu’il a une bonne tête et que c’est un pilote tranquille. Il peut déjà prouver beaucoup de choses dès sa première année chez Mercedes à mon avis. »

Alors que Russell insiste sur le fait que Mercedes lui a dit qu’il aurait le même statut que Hamilton, et même le septuple champion du monde a déclaré qu’il ne voulait pas que les ailes de son nouveau coéquipier soient “coupées”, Massa estime que Russell doit faire preuve de patience. et d’humilité lors de sa première saison aux côtés du champion.

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Ça va pas mal, hein ? ?? pic.twitter.com/rDz3YkwDbr – Williams Racing (@WilliamsRacing) 13 septembre 2021

“Il le doit”, a-t-il déclaré, “car s’il ne veut pas être patient et humble, cela peut être un point négatif.

“Il faut avoir beaucoup de patience, travailler plus que quiconque, c’est ce que font les champions.”

Après deux ans et un peu sans marquer un seul point pour Williams, Russell a décroché son troisième top dix en quatre courses au GP d’Italie, terminant P9.

Il est jusqu’à 15e au championnat des pilotes avec 15 points.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

Verdict de la planète F1