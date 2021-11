Russell a cassé son système de boissons au premier tour

Dans le tour d’horizon: George Russell s’est retrouvé incapable de boire tout au long du Grand Prix de Mexico après avoir accidentellement retiré son tube de boisson lors du premier tour de la course.

En bref

Russell a causé une panne du système de boissonsRussell a conduit la majorité du Grand Prix de Mexico sans boire après avoir accidentellement déconnecté son système de fluides lors du premier tour. Le conducteur de Williams a déclaré qu’il essayait d’inspecter sa voiture pour des dommages à l’époque.

« Je l’ai rendu un peu plus délicat parce que sous la voiture de sécurité, j’ai regardé par-dessus le cockpit pour vérifier l’aileron avant et, ce faisant, j’ai sorti mon tube de boisson », a déclaré Russell. « Alors j’ai perdu le tube des boissons au premier tour, j’avais donc un peu soif. »

Les températures de l’air ont atteint 23C pendant la course et les conditions dans le cockpit de Russell auraient été beaucoup plus chaudes, car l’asphalte a dépassé les 48C.

Sergio Perez n’a pas non plus pu boire lors de la course précédente sur le Circuit des Amériques. « Je pense que Checo faisait une grosse affaire à Austin », a plaisanté Russell.

Steiner : la retraite de Schumacher est un « pur incident de course »

Le directeur de l’équipe Haas, Günther Steiner, a déclaré que l’abandon de Mick Schumacher au premier tour du Grand Prix de Mexico n’était pas la faute d’un pilote en particulier.

« C’était un pur accident de course, c’était assez simple », a déclaré Steiner. « Je pense que c’était au premier virage, une Alpine a été coincée au milieu des deux côtés, et Mick est passé par-dessus la roue et a cassé la suspension.

« Ces choses arrivent », a-t-il poursuivi, décrivant la retraite comme « la première de Schumacher dans ces circonstances ».

Ocon : « trois voitures dans le même virage ne marchent jamais »

Esteban Ocon a déclaré que ses collisions avec Schumacher et Yuki Tsunoda, qui ont mis fin aux courses des deux pilotes, ont probablement été « déclenchées par Bottas » alors que le pilote Mercedes était en tête-à-queue sur la piste.

Ocon a décrit le chaos qui s’est déroulé alors que Bottas tournait devant lui. « Il y avait Fernando [Alonso] fermeture sur le côté droit, ce qui a poussé Mick vers moi. Et puis tu avais Yuki là-bas avec peu d’espace, donc je n’aurais pas pu faire grand-chose de plus de mon côté.

Il a dit qu’il était « désolé que nous soyons entrés en collision comme ça », mais il n’y avait « rien que j’aurais pu faire – et trois voitures dans le même coin ne fonctionnent jamais, vraiment ».

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Si Larson fait le #Indy500 l’année prochaine, vous pourriez hypothétiquement avoir une classe de recrues à 9 pilotes qui comprend: Champion de la Coupe Larson

Johnson-7x champion

Grosjean-F1 vétérinaire Kirkwood, Malukas, DeFrancesco, Ilott et Lundgaard ont projeté le champ ’22 ROTY Enerson deuxième tentative de qualification – Tony DiZinno (@tonydizinno) 8 novembre 2021

La @fia Disability & Accessibility Commission a réalisé l’année dernière une vidéo sur @a_seguii et son rôle de scrutateur à la @F1 mexicaine. La vidéo a inspiré un nouveau commissaire handicapé à rejoindre notre sport. Juan Manuel travaille aux côtés d’Andres ce week-end dans 🇲🇽#motorsportforeveryone pic.twitter.com/CjcTlp6QQR – Nathalie McGloin (@nathaliemcgloin) 7 novembre 2021

Le voici, comme nous l’avons fait dans le championnat italien de F4 ; Carton plein dans le 🇩🇪 Championnat d’Allemagne de F4 également ! ’21 German F4 Driver✅, Rookie✅ et Team Champion✅! Un résultat historique incroyable comme jamais auparavant une équipe n’avait réussi à remporter six titres F4 en un an ! pic.twitter.com/JMi9GdpLxW – VanAmersfoortRacing (@VARmotorsport) 7 novembre 2021

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Joyeux anniversaire!

Joyeux anniversaire à Soundscape et Laura Brewer !

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Damon Hill remportait le Brands Hatch Rallysprint contre des rivaux tels que les pilotes de F1 Martin Brundle, Derek Warwick et Johnny Dumfries ainsi que Stig Blomqvist, Jimmy McRae.

Partagez cet article de . avec votre réseau :