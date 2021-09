Russell a « confirmé » l’appel de Williams à signer Albon

in

George Russell n’a pas influencé la décision de Williams de signer Alex Albon mais a plutôt « confirmé » à l’équipe que le pilote thaïlandais était le bon choix.

C’est selon le PDG de Williams, Jost Capito.

Plus tôt cette semaine, la confirmation tant attendue que Russell se dirigerait vers Mercedes pour la saison 2022 est finalement arrivée, le Britannique remplaçant Valtteri Bottas en tant que coéquipier de Lewis Hamilton.

Il n’a pas fallu longtemps à Williams pour annoncer son remplacement, l’équipe signant Albon comme nouveau coéquipier de Nicholas Latifi.

Cette décision signifie qu’Albon est de retour sur la grille après un an en tant que pilote de réserve de Red Bull, et qu’il retrouve ses anciens rivaux en GP2, Russell et Lando Norris.

Le coureur thaï-britannique a terminé troisième derrière Russell et Norris dans le championnat de Formule 2 2018.

Tous les trois sont passés à la Formule 1 la saison suivante, mais alors que les progrès de Russell l’ont vu passer de Williams à Mercedes et que Norris a prolongé son séjour chez McLaren, Albon s’est retrouvé brièvement hors de la Formule 1, abandonné par Red Bull après la saison 2020.

Il sera de retour en 2022 et pourra en partie remercier Russell pour cela.

“J’ai construit une relation très étroite avec George tout au long de cette saison”, a déclaré GPFans, citant Capito.

“Nous travaillons très bien ensemble et bien sûr il m’a dit ce qu’il pense d’Alex et qu’ils sont aussi des amis personnels.

“Je devais donc l’être, même si bien sûr, ce que George pense d’Alex est très apprécié, d’un autre côté, je devais être très rationnel à ce sujet, comment évaluer quel pilote est le bon pilote pour nous.

“Je ne dirais pas que cela a influencé, mais cela a confirmé que nous avions pris la bonne décision.”

2022 ⏳ Je voulais juste dire un grand merci à tout le monde pour vos messages hier, le soutien a été incroyable ! A bientôt @WilliamsRacing pic.twitter.com/ChvYgUodMg – Alex Albon (@alex_albon) 9 septembre 2021

Après trois années de retard en P10, Williams est bien parti pour terminer cette saison huitième du championnat des constructeurs grâce à un doublé de points en Hongrie et à nouveau en Belgique.

Lorsqu’on lui a demandé si Albon pourrait être la clé pour que Williams fasse un autre pas en avant en 2022, Capito a répondu : « Pour le moment, je ne vois pas pourquoi. Ce serait bien que ça se passe comme ça, mais en course, on ne sait jamais.

“Beaucoup de choses peuvent arriver, mais cela faisait partie de notre choix, c’était quelqu’un avec qui nous pouvons construire une équipe et qui a déjà de l’expérience avec un jeune âge.

«Je pense qu’il a une expérience fantastique. Il a traversé beaucoup de choses, il a eu des hauts et des bas qui l’ont rendu très mature en tant que pilote et il a un âge où je pense qu’il a le meilleur à venir et c’est ce qui a été l’un des principaux points de décision. “

